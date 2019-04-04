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Dolar 5.65, euro 6.37

Dolar 5.65, euro 6.37 ve sterlin 7.47 lirada

Dolar 5.65, euro 6.37

Dolar 5.65, euro 6.37 ve sterlin 7.47 lirada

04 Nisan 2019 Perşembe 10:37
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Dolar 5.65, euro 6.37

İstanbul (DHA)

Dövizler güne, Çarşamba günü kapanış değerlerinin üzerinde, en az yüzde 0.6 artışla başladı.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.6205 lira ve en yüksek 5.6618 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3158 lira ve en yüksek 6.3749 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.8 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4021 lira ve en yüksek 7.4786 lirayı gördükten sonra 7.47 – 7.8 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD – Türkiye ilişkilerine dair endişeler ve seçim ile ilgili haber akışları lira varlıklarda dalgalı bir seyre neden olsa da dün BIST-100 Endeksi yurt dışından aldığı destekle yükseliş kaydetti. Bu sabah küresel piyasalarda yataya yakın bir seyir etkili olurken ABD ile F35’lerin teslimatına ilişkin açıklamalar endeksin yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Endeksin 94 bin 500 üzerinde tutunması durumunda yükselişlerde 200 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 95 bin 900 seviyesi ilk güçlü direnç konumundadır. Endekste satış baskısının artırabilecek olası gelişmelerde 92 bin 300 ve 90 bin 500 seviyesi önemli destek noktaları olarak izlenebilir. 90 bin 500 altında endeksteki teknik görünüm daha da zayıflayacağını ve endekste satış baskısının artış kaydedeceğini değerlendiriyoruz.“  

DHA

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DolarEuro
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