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Dolar 5.65, euro 6.37

Dolar 5.65, euro 6.37 ve sterlin 7.40 lirada

Dolar 5.65, euro 6.37

Dolar 5.65, euro 6.37 ve sterlin 7.40 lirada

09 Nisan 2019 Salı 10:09
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Dolar 5.65, euro 6.37

İstanbul (DHA)

Dövizler güne, Paraztesi gününün kapanış değerlerinin üzerinde, en az yüzde 0.35 düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6553 lira ve en yüksek 5.7046 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3725 lira ve en yüksek 6.4329 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4018 lira ve en yüksek 7.4562 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Güne hafif alımlarla başlayan BIST-100 yurt dışı piyasalardaki görünümün etkisiyle kazançlarını koruyamadı. Ancak seçimlere ilişkin söylemler endekste satışların hız kazanmasına neden oldu. Endekste 100 günlük ortalamaya denk gelen 97 bin 300 desteğinin kırılmasının ardından 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu kabaca 96 bin seviyesi destek olarak ön plana çıkıyor. 200 günlük ortalama atındaki olası kapanışlarda endeksteki satış baskısının artış kaydedeceğini ve 94 bin 500 – 92 bin bandının gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Tepki alımlarında ise 97 bin 300 ve 99 bin seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bununla birlikte yurt içinde haber akışlarının yarattığı volatiliteye karşı hazırlıklı olmak ve gelişmeleri yakından izlemek yararlı olacaktır.”

DHA

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DolarEuro
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