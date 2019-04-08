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Dolar 5.63, euro 6.33

Dolar 5.63, euro 6.33 ve sterlin 7.35 lirada

Dolar 5.63, euro 6.33

Dolar 5.63, euro 6.33 ve sterlin 7.35 lirada

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:23
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Dolar 5.63, euro 6.33

İstanbul (DHA)

Dövizler güne, Cuma günü kapanış değerlerinin üzerinde, en az yüzde 0.2 artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6288 lira ve en yüksek 5.6489 lirayı gördükten sonra, 5.63 - 5.64 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3115 lira ve en yüksek 6.3473 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3418 lira ve en yüksek 7.3858 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST 100’de geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişle birlikte 200 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen kabaca 96 bin seviyesi aşıldı. Bu hafta önemli haber akışlarına bağlı olarak volatil seyrin devam edebileceği göz önünde bulundurulmak koşuluyla yukarı yönlü hareketlerin devamında 100 bin – 101 bin 500 aralığı önemli bir direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Endeksin 100 bin 650 üzerinde tekrar konsolide bölgesine dönmesi yükselişlerin devamlılığı açından önem taşımaktadır. Geri çekilmelerde ise 97 bin 200 ve 200 günlük hareketli ortalama (96 bin) güçlü destek noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 96 bin altında satış baskısının hız kazanabileceğini ve sırasıyla 94 bin 500 ve 92 bin seviyelerinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.”

DHA

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DolarEuro
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