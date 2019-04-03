Dolar 5.58, euro 6.27 ve sterlin 7.35 lirada

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.5759 lira ve en yüksek 5.6256 lirayı gördükten sonra, 5.58 - 5.59 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2669 lira ve en yüksek 6.3216 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3435 lira ve en yüksek 7.4085 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Son iki gündür 95 binin üzerini test eden endekste kapanış bazında önemli gördüğümüz 94 bin 500 üzerinde tutunulamadı. Teknik göstergelerde günlük grafiklerde kararsız bir görünüm oluşsa da alt periyotlarda negatif bir seyir söz konusu. İki günlük denemenin ardından endeks bugün de 94 bin 500 üzerinde kapanış gerçekleştiremezse bu negatif görünümü destekleyecektir. Bu nedenle bu seviye üzerinde kapanış ihtimali görülmediği sürece yukarı yönlü pozisyonların riski yüksek olmaya devam edecektir. Aşağıda ise 92 bin 350 ilk aşamada ara destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında son düşüş dalgasında test edilen 90 bin 500 ana destek noktası olmaya devam ediyor. Mahalli seçimlerle ilgili süreç ve buna ilişkin açıklamalar ile ABD ile F35’lerin teslimatına ilişkin açıklamalar volatilite oluşturmaya devam edebilir."