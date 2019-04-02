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Dolar 5.57, euro 6.25 ve sterlin 7.29 lirada

Dövizler Salı gününe, Pazartesi gününün kapanış düzeylerine göre en az yüzde 0.8 yükselişle başladı.

Dolar 5.57, euro 6.25 ve sterlin 7.29 lirada

Dövizler Salı gününe, Pazartesi gününün kapanış düzeylerine göre en az yüzde 0.8 yükselişle başladı.

02 Nisan 2019 Salı 11:59
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Dolar 5.57, euro 6.25 ve sterlin 7.29 lirada

İSTANBUL - Erken işlemlerde

- dolar en düşük 5.4622 lira ve en yüksek 5.5915 lirayı gördükten sonra, 5.57 - 5.8 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1350 lira ve en yüksek 6.2816 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1583 lira ve en yüksek 7.3243 lirayı gördükten sonra 7.29 – 7.30 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yerel seçimlerin ardından piyasadaki ilk fiyatlamalarda dalgalı bir seyir etkili oldu. 91 bin 865 – 95 bin 118 seviyeleri arasında 3 bin 253 puanlık geniş bir bantta dalgalanan BIST-100 Endeksi’nde seçimlere ilişkin kesin sonuçlar açıklanıncaya kadar yapılan açıklamalara ve gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrin sürdüğü izlenebilir. Endekste satış baskısının artırabilecek olası gelişmelerde 92 bin ve 90 bin 500 seviyesi önemli destek noktaları olarak izlenebilir. 90 bin 500 altında 87 bin 500 - 88 bin 500 aralığı destek olarak izleyeceğimiz bölge olacak. Endeksin 94 bin 500 üzerinde tutunması ve devamında 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 95 bin 950 direncini aşması durumunda son konsolide kanalının alt bandını oluşturan 100 bin 650 seviyesi en önemli direnç konumunda bulunacaktır.”

DHA

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DolarEuroSterlinDöviz
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