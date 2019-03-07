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Dolar 5.43, euro 6.15

Dolar 5.43, euro 6.15 ve sterlin 7.17 lirada

Dolar 5.43, euro 6.15

Dolar 5.43, euro 6.15 ve sterlin 7.17 lirada

07 Mart 2019 Perşembe 11:38
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Dolar 5.43, euro 6.15

İstanbul, (DHA) 

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yazde 24 düzeyinde sabit tutmasına karşın, küresel gelişmelerin etkisiyle yükselen dövizler yeni güne dünkü düzeylerin hafif üzerinde başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “ Bej Kitap” raporunda federal hükümetin kapalı kalması, gümrük vergileri ve ticaret belirsizliklerinin ekonomiyi baskıladığı uyarısı yaptı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4258 lira ve en yüksek 5.4394 lirayı gördükten sonra, 5.43 – 5.44 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1352 lira ve en yüksek 6.1636 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında, 

- sterlin en düşük 7.1511 lira ve en yüksek 7.1806 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Önceki günlerde olduğu gibi yükselişlerin kar realizasyonu fırsatı olarak kullanıldığı bir günü daha geride bıraktık. Son oluşan düşüş trendini aşmakta zorlanan endekste kısa vadede hafta içinde test ettiğimiz 103 bin ilk önemli destek konumuna geçti. Bu seviyenin altında ise 101 bin 500 – 101 bin 900 aralığı izlediğimiz en önemli destek bölgesi konumunda. Teknik göstergelerin de aşağı yönlü hareketi desteklediği endekste 105 bin geçilemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Ocak sonundan beri devam eden konsolide bölgesi içinde hisse ve sektör bazlı yaşanan ayrışmalar buradaki kararsızlığın bir göstergesi durumunda. Bu konsolide bölgesinden çıkılmasının hareketleri sertleştireceğini düşünüyoruz.”

DHA

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DolarEuro
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