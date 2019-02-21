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Dolar 5.32, euro 6.04 ve sterlin 6.96 lirada

Dolar 5.32, euro 6.04 ve sterlin 6.96 lirada

21 Şubat 2019 Perşembe 10:01
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Dolar 5.32, euro 6.04 ve sterlin 6.96 lirada

Doların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarının bu yıl olası faiz artırımına ilişkin beklentileri yeniden canlandırmasının etkisiyle hafif yükselmesinin ardından, parite etkisiyle euro ve sterlin de yukarı yönlü hareket etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantı tutanaklarında, ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi. 

Tutanaklara göre Fed politika yapıcıları bilançolarını geçmişte olduğundan daha büyük miktarda bırakma planlarının etrafında biraraya geldiler. Tutanaklarda "Neredeyse tüm katılımcılar, bu yıldan sonra Fed'in bilanço küçültmeyi bırakma planını çok geçmeden açıklamayı isteneceğini düşündüler" denildi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3240 lirayı ve en yüksek 5.3269 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0379 lirayı ve en yüksek 6.0465 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9560 lirayı ve en yüksek 6.9635 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “FOMC tutanakları sonrasında gözler ECB toplantı notlarında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Dış Ticaret Dengesi verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.4 ve ithalat yüzde 0.6 düştü. İlgili dönemde, Japonya’da dış ticaret dengesi 1,415 trilyon yen açık verdi.

“Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 arttı.

“ECB Baş ekonomisti Peter Praet yaptığı değerlendirmede, TLTRO konusunun Mart ayı toplantısında tartışabileceğini fakat nasıl bir karar çıkacağına dair görüşünün olmadığını belirtti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Tüketici Güveni Şubat ayında 7.4 düştü.

“Fed’in 29-30 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, ABD ekonomisinde büyümeye dair risklerin faiz artışına ara verilmesini teşvik ettiğine ve bazı komite üyelerinin aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekerken, ticaret, maliye politikası ve hükümetin kapanmasına dair gelişmelerin tartışıldığı görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarDöviz
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