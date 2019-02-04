Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103130
ALTIN
220.430
DOLAR
5.2238
STERLİN
6.8319
EURO
5.9827
Deniz Kuvvetleri’nde operasyon
Son Dakika
Deniz Kuvvetleri’nde operasyon
Ocak enflasyonu açıklandı
Son Dakika
Ocak enflasyonu açıklandı
Dolar 5.22, euro 5.98 lira
Son Dakika
Dolar 5.22, euro 5.98 lira
Akhisarspor-M.Başakşehir: 0-3
Son Dakika
Akhisarspor-M.Başakşehir: 0-3
Güreşte 9 madalya kazandık
Güreşte 9 madalya kazandık

Dolar 5.22, euro 5.98 lira

Dolar 5.22, euro 5.98 ve sterlin 6.83 lirada

Dolar 5.22, euro 5.98 lira

Dolar 5.22, euro 5.98 ve sterlin 6.83 lirada

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:24
11 Okunma
Dolar 5.22, euro 5.98 lira

İstanbul (DHA)

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2076 lirayı ve en yüksek 5.2302 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9575 lirayı ve en yüksek 5.99 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8098 lirayı ve en yüksek 6.8469 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.84 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Kar satışı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, istihdamın artmasına rağmen ücret artışlarının zayıf olduğu tarım dışı istihdam verisi sonrası dünya borsalarının haftayı pozitif bir havada kapattığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Zayıf dolar, düşük faiz ikilisi küresel büyümede aşağı yönlü risklere rağmen risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

“Son 22 yılın en iyi Ocak ayının ardından Borsa İstanbul Şubat ayına satıcılı bir seyirle başladı. MSCI Türkiye yüzde 1.9 gerileyerek gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrıştı. 31 Mart yerel seçimleri sorası Türkiye’nin IMF ile stand-by anlaşmaya gideceğime yönelik dedikoduların yalanlaması satışlara gerekçe olarak gösterildi. Bizce asıl neden sert yükseliş sonrası gelen kar satışları.

“ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor.

“BİST-100 için destek ve direnç noktaları olarak 102 bin 500 ve 104 bin seviyeleri öne çıkıyor.

“Yurtiçi veri akışında bugün Ocak ayı enflasyon rakamları (İş Yatırım yüzde 1.1, Piyasa yüzde 1.0) izlenecek.

“Yurtdışında ABD fabrika siparişleri günün en önemli verisi.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin tatilde, internet alışverişi yavaşladı
Çin tatilde, internet alışverişi yavaşladı
Ocak enflasyonu açıklandı
Ocak enflasyonu açıklandı
Ukraynalı turist sayısında artış
Ukraynalı turist sayısında artış
Taşköprülü üreticilerden, sarımsak fiyatına tepki
Taşköprülü üreticilerden, sarımsak fiyatına tepki
Patlıcanın fiyatı yüzde 40 düştü
Patlıcanın fiyatı yüzde 40 düştü
Kendi yağıyla kavrulma dönemi bitmiştir
Kendi yağıyla kavrulma dönemi bitmiştir
Balıkesir'in yaz hedefi 5 milyon yerli turist
Balıkesir'in yaz hedefi 5 milyon yerli turist
Patlıcanın fiyatı yüzde 40 düştü
Patlıcanın fiyatı yüzde 40 düştü
THY'den Sevgililer Günü indirimi
THY'den Sevgililer Günü indirimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ