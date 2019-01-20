Doğal gaz için çalışmalara başladık

MALATYA (DHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz sondajı için çalışmalara başlandığını ifade ederek, "İnşallah Şubat sonu Mart içerisinde ilk sondajımızı neticelerini alacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulanmak için geldiği Malatya'da ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'yı ziyaret etti. Ziyarete, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, belediye başkanları ve partililer de katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Dönmez, doğal gaz sondaj çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Sondaj ekibinin başında Fatih Sondaj gemisiyle Antalya açıklarında çalışmalara başladık. Yaklaşık 4 bin metre aşağıyı dolaştık. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500- 6 bin metreler. İş programına uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah Şubat sonu, Mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız ama o gün geminin başında yaptığım bir açıklama var. Niyetimiz ilk defada bu işi bulmak. Bulmasak bile yılmadan, çekinmeden bir sonrakini kazmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz, hidrokarbon rezervleri açısından yüksek potansiyel içeren bir bölgemiz. Yaklaşık 6- 7 yıldır araştırma gemilerimiz o bölgede ciddi çalışmalar yapıyor. Yığınlarca bir data elde ediyoruz. O dataları tek tek işleyip, analiz edip sonra da potansiyeli en yüksek lokasyonu tespit edip, delmemiz gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var; Bu sismik çalışmalarla aslında yer altının bir yerde MR'ını, röntgenini çekiyoruz. Göreceğiz, bakacağız varsa bulacağız inşallah. Biraz daha sabırlı olalım. İnşallah müjdeli haberi hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Daha öncede söyledim; Kuzey denizinde İngiltere tam 150 kuyu açmış. Artık tası tarağı toplayıp çıkma kararı almışlar. Gel bir kuyu daha açalım belki buluruz diye 151'inci kuyuda bulmuşlar, 1972'li yıllarda. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu örneği verdiğimizde 'Ya bizim o kadar sabrımız yok, daha çabuk bul sen' dedi. 'Baş üstüne' dedik. Şimdi tabii teknoloji gelişti, inşallah ilk kuyularda bu doğal gaz veya petrole rastlarız. Temennimiz o."

'KIBRIS RUM KESİMİNİ BİR KEZ DAHA İKAZ ETMİŞ OLALIM'

Kıbrıs Türk halkının adada haklarının gasbedilmesine, oldubittiye getirilmesine rıza göstermeyeceklerini de belirten Bakan Dönmez, şöyle dedi:

"Nitekim Türkiye petrolleri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarına da sismik araştırmalarını yapıyor. Belki kısa bir gelecekte ilk sondajımızı da o bölgede yapabiliriz. Özellikle Kıbrıs Rum kesimini bu vesileyle bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, kendi ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve istediğimiz çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında, kaynağında gözümüz de yok ama kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin, gerekse Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız" dedi.

İl Başkanı Koca, konuşmasının ardından Bakan Dönmez'e kuru kayısı ikram etti.

DÖNMEZ'DEN, BAŞKAN POLAT’A ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Sayın Bakanımızı Malatya'mızda ve belediyemizde ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Malatya şehrimiz doğunun incisidir. Hoşgörünün, beraberliğin, birliğin ve barışın başkenti. Bölgemizin de lokomotif şehirlerindendir. Malatya'mız her zaman milletten ve devletten yana tavrını ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak merkezi hükümetimizin destekleri ile Malatya'mızın her köşesine yatırım götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çevreci projeler ile Türkiye'de örnek illerden biri haline gelmiştir. Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk Entegre tesislerden biridir" dedi.

'MALATYA'NIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLEYECEĞİZ'

Malatya'da iki gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerel Yönetimler sorumluluğu kendisinde olmayan her türlü işle ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimin uyum içerisinde çalışması bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştırmaktadır. Milletvekillerimiz de ilin sorunlarını Ankara'ya taşıyorlar ve beraberce çözüm yolları arıyoruz. Malatya'da olduğumuz süre içerisinde Malatya'mızın sorunlarını yerinde dinlemiş olacağız. Malatya'yı Malatya dışındakiler sadece kayısısı ile tanıyabilir ama biz Malatya'nın kayısının haricinde hem yer altı hem yerüstü zenginliklerinin de olduğunu biliyoruz. Madencilik açısından, güneş enerjisi açısından biz sadece şehrin görünen yüzü ile değil aynı zamanda görünmeyen yüzü yer altı zenginlikleri ile birlikte değerlendirmekteyiz. Sayın Belediye Başkanımız da belirtti bölgenin en gelişmiş illerinden biri Malatya. Malatya'nın gelişmişlik seviyesini daha yukarılara taşımasını arzu etmekteyiz. Yerel Yönetimler sadece şehrin imar ve çevre açısından değil enerji açısından da özellikle atık yönetimi ile alakalı projeleri de var. Sayın Başkanımızdan Malatya'da enerji alanında yapılan çalışmalar ve atıktan enerji üretimi hakkında bilgiler alacağız. Bize düşen bir nokta varsa da desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e kayısı, kayısı kristali ve bakır semaver hediye etti.