Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,747.91
ALTIN
657.03
DOLAR
11.08
STERLİN
14.94
EURO
12.59
Sincan AVM’de 108 adet dükkan satışa çıkarıldı
Sincan AVM’de 108 adet...
Üniversite içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Üniversite içerisindeki ticari alanlar...
Hatay Defne'de 16 kamu konutu açık artırma ile satılacak
Hatay Defne'de 16 kamu...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Okan Üniversitesi 39...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doç. Dr. Atilla Çifter: TL'nin kırılganlığı hızla arttırıyor

18 Kasım 2021 Perşembe 15:51
1 Okunma
Doç. Dr. Atilla Çifter: TL'nin kırılganlığı hızla arttırıyor

İSTANBUL - Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederek haftalık repo faizini 100 baz puan daha indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Atilla Çifter, “Döviz kurundaki hızlı yükseliş sürecek hem ÜFE'nin artış hızı artacak hem de TÜFE'nin yüzde 20'nin çok üzerine çıkmasına neden olacak. Bu durum TL’nin kırılganlığını hızla artıracak” dedi.

Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederek haftalık repo faizini 100 baz puan daha indirdi. Bugün açıklanan karar ile Merkez Bankası faizi yüzde 16’dan 15’e çekti.  Dolar kuru bir gün önce Asya piyasalarında 10.96'ya kadar yükselmişti, gün içerisinde 10.50 altına gerilese de karar sonrası tekrar yükselerek 10.90 seviyesine ulaştı.

DÖVİZ KURU ENFLASYON ÜZERİNDE ETKİLİ

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üys. Doç. Dr. Atilla Çifter, diğer gelişmekte olan ülkelerin hem enflasyon hem de parasal sıkılaştırma riskleri ile faiz oranlarını arttırırken, TCMB faiz indirimlerine devam ettiğini dile getirdi. Bu durumun TL’nin kırılganlığını hızla arttırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Atilla Çifter, Para Politikası Kurulu karar metninde enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar olduğu belirtilse de enflasyon üzerinde döviz kurunun önemli bir faktör olduğunu söyledi. Çifter, “Döviz kurundaki hızlı yükseliş hem ÜFE'nin artış hızını arttıracak hem de TÜFE'nin yüzde 20'nin çok üzerine çıkmasına neden olacak” dedi.

Doç. Dr. Çifter, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin, Türkiye’nin risk primini ve uzun vadeli faizleri arttırmaya neden olacağını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Atilla ÇifterTLnin Kırılganlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Muş: Türkiye ekonomisi 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı
Bakan Muş: Türkiye ekonomisi 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de
Mustafa Kemal Çiçek’ten alkışlanacak hamle
Mustafa Kemal Çiçek’ten alkışlanacak hamle
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
15 katlı ultra lüks yolcu gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
Bakan Dönmez: Maden ihracatımız 4,38 milyar dolara yükseldi
Bakan Dönmez: Maden ihracatımız 4,38 milyar dolara yükseldi
e-Belge uygulamalarında kapsam genişliyor 
e-Belge uygulamalarında kapsam genişliyor 
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
Şekerde arz problemi bulunmamaktadır
Şekerde arz problemi bulunmamaktadır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma