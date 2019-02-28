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Dış ticaret verileri açıklandı

Dış ticaret açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.5 düşüşle, 2 milyar 503 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret verileri açıklandı

Dış ticaret açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.5 düşüşle, 2 milyar 503 milyon dolara geriledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:18
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Dış ticaret verileri açıklandı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.9 artarak 13 milyar 170 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 27.2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi.

Buna göre, dış ticaret açığı Ocak’ta, bir önceki  yılın aynı ayına göre yüzde 72.5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayındaki yüzde 57.8 düzeyinden yüzde 84’e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ocak’ta bir önceki aya göre ihracat yüzde 5.4, ithalat yüzde 4.9 yükselirken, takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6.0 arttı ve ithalat yüzde 27.1 azaldı.

Ocak ayında Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 289 milyon dolar olurken, Almanya’yı 937 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 783 milyon dolar ile İtalya takip etti. İthalatta ise Rusya 1 milyar 709 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı Rusya’yı 1 milyar 462 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 199 milyon dolar ile Almanya izledi.

TÜİK’e göre yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.0, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 35.1 oldu. Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72.7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15.2 ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40.8 olarak hesaplandı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 artışla 13 milyar 906 milyon dolar olurken ithalat yüzde 27.1 düşüşle 16 milyar 166 milyon dolara indi ve bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86 olarak hesaplandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikDış Ticaret Verileri
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