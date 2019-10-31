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Dikkat! Size de mesaj gelebilir... 60 bin işyeri denetlenecek

Kayıt dışı ve eksik ücret denetimi yapmaya hazırlanan SGK, 33 bin işyerini kapsama aldı. Ayrıca yoğun ve yaygın denetimler kapsamında toplam 60 bin işyerinin denetlenmesinin sağlanacağı da açıklandı.

Dikkat! Size de mesaj gelebilir... 60 bin işyeri denetlenecek

Kayıt dışı ve eksik ücret denetimi yapmaya hazırlanan SGK, 33 bin işyerini kapsama aldı. Ayrıca yoğun ve yaygın denetimler kapsamında toplam 60 bin işyerinin denetlenmesinin sağlanacağı da açıklandı.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:18
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Dikkat! Size de mesaj gelebilir... 60 bin işyeri denetlenecek

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu, 33 bin işyerine kayıtdışı ve eksik ücret denetimi yapmaya hazırlanıyor. Bunun için gerekli altyapı kurulurken, denetim hazırlıkları da tamamlandı. 2020 yılı bütçe gerekçesinde, sosyal güvenlik alanında atılacak adımlar da detaylı bir şekilde yer aldı. Gerekçede, kayıtdışı ve eksik ücret denetimleriyle ilgili olarak şu tespitlere yer verildi: “Sosyal Güvenlik Denetmenlerince yapılan denetimlerin elektronik ortamda takibi için tasarlanan programın yazılım ve test çalışmaları tamamlanmış olup söz konusu program Ankara ve İstanbul illerinde kullanıma açılmıştır. Gerçek ortamda yapılan kontrollerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi halinde söz konusu program diğer illerde de kullanıma açılacaktır.

EKSİK ÜCRET BİLDİRİMİ

SGK ile diğer kurumların verileri kullanılarak analizler yapılmış olup kayıt dışı çalışma ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu düşünülen sektörler belirlenmiştir. Eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen iş yerlerinin tespiti için gerekli çalışmalar da yapılmıştır. SGK ile diğer kurum verileri kullanılarak yapılan analizler sonucu kayıt dışı çalışma ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu düşünülen işyerlerinden gönderilen listeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Denetmenlerince toplam 33 bin iş yerinin denetiminin yapılması sağlanacaktır. Ayrıca yoğun ve yaygın denetimler kapsamında 60 bin işyerinin denetlenmesi sağlanacaktır.”

PRİME ESAS KAZANÇLAR

Gerekçede, geçtiğimiz yıl başlatılan prime esas kazançla ilgili uygulamalara da yer verildi. 2019 yılı programına alınan önlemle, prime esas kazancı düşen sigortalılara bu durum bir uyarı mesajı olarak atılmaya başlanmıştı. Gerekçeye göre, prime esas kazancı yüzde 20’in üzerinde azalan sigortalalılara bildirim yapıldı ve bu şekilde atılan uyarı mesajlarının toplamı 926 bin 469’a yükseldi. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı programına alınan ve uygulanan düzenlemeyle, kişilerin bilgisi olmaksızın, prime esas kazançlarının eksik yatırılması önlenmeye çalışılmayı hedefleniyor.

NELER YAPILACAK?

Emeklilere yönelik aylık bağlama bilgilendirme yazılarının e-Devlet ve SMS üzerinden ulaşmasının sağlanmasına, yönelik çalışmaların 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası primlerinin takip ve tahsilatının yapılabilmesine yönelik program çalışmalarının 2019 yıl sonuna kadar tamamlanarak 1/1/2020 tarihinde kullanıma girmesi planlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile hizmet içi eğitimlerinde ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde verilen eğitimlerde sosyal güvenlik konularına yer verilmesi, taşra teşkilatının bünyesinde ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi, yerel medyanın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi ve sosyal yardım alan kesimlerin sosyal güvenlik farkındalıklarını artırması için oluşturulan “2019 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı” kapsamında planlanan faaliyetlerin 2019 yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayıt DışıEksik ücretSGK
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