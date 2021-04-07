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Dicle Perakende hizmete “Depsaş Enerji” olarak devam edecek

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’da “görevli tedarik şirketi” statüsüyle 2 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş, yeni logosu ve yenilenen “Depsaş Enerji” markasıyla faaliyetini sürdürecek.

07 Nisan 2021 Çarşamba 10:17
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Dicle Perakende hizmete “Depsaş Enerji” olarak devam edecek

Sorumluluk bölgesinde 2 milyondan fazla abonesine görevli tedarik şirketi (GTŞ) statüsü ile hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (Dicle EPSAŞ)  bundan böyle Türkiye genelinde yeni markası Depsaş Enerji adıyla faaliyet gösterecek.

Şirketin uzun yıllardır kullanımda olan logosu da yeni marka için yeniden tasarlandı. Yeni tasarımda sektördeki ve dünyadaki gelişmeler, trendler de dikkate alındı. Depsaş Enerji logosunda amblem DEPSAŞ ve ENERJİ kelimelerinin ilk harflerinin stilize edilip, birleşiminden oluşturuldu. Sonrasında hizmet bölgesi Güneydoğu Anadolu’nun en sembolik öğelerinden biri olan güneş, stilize edilerek ambleme taşındı. Logonun renkleri ise turkuvaz ve turuncu tonlarından seçildi.

“TÜRKİYE GENELİNDE YENİ MARKAYLA HİZMET VERECEĞİZ”

Yeni logo tasarımı ve yeni markayla ilgili bilgi veren Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Sürekli dönüşüme ve yenilenmeye inanan bir şirket olarak gerek markamızı gerek logomuzu yenileme zamanı gelmişti. Yeni marka yaratılması sürecinde değişim heyecanının yanı sıra, Depsaş Enerji’nin ülke genelinde büyüme stratejisi de etkili oldu. Hem hizmet bölgesine hem de ülkenin dört bir yanına yepyeni bir vizyonla kaliteli enerji tedarik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Murat Karagüzel, genç ve dinamik bir kadroyla her zaman ve her koşulda müşterilerinin hizmetinde olmayı prensip edindiklerini belirterek, “Yeni dönemde de tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılarken üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeyi ve Türkiye’de örnek gösterilen perakende satış hizmeti sunmayı hedefliyoruz” dedi.

TÜM BİNALAR VE HİZMET BİRİMLERİ YENİLENECEK

Şanlıurfa merkezli Depsaş Enerji’nin bölge çapındaki tüm hizmet birimleri yeni logo ile birlikte baştan sona yenilenerek, 2 milyondan fazla abonesine yüksek kalite standartlarında hizmet vermeye devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DicleElektrikDEPSAŞ
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