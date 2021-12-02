'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

2019 yılında kurulan ve kısa sürede 16 şube açarak Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine Bakliyat ve Kuru yemiş ihracatı yapan Bimkur ,Türkiye’ye ekonomik operasyon çekenlere savaş açtı. ‘Devletimizin Yanındayız’diyen genç iş insanı Rıdvan Akarsu,’Bu durumdan etkilenen dar gelirli vatandaşlarımıza bir ton kuru bakliyatı ücretsiz olarak dağıtacağız. Dubai’li ortağım Basel Cafer ile aldığımız karar sonucunda tüm şubelerimize ‘Askıda Bakliyat’ Kampanyasını da başlatacağız. Bu kampanyadan elde edilen bakliyatları da mahalle muhtarları aracılığıyla yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sürekli dağıtacağız’ dedi.