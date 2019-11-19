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Design Week Turkey’de"2019 İyi Tasarım Ödülü” Kayalar Endüstriyel Mutfak A.Ş.’nin oldu!

Bu yıl dördüncüsünü düzenlenen, tasarım dünyasının buluşma noktası “Design Week Turkey” in, endüstriyel tasarım alanında verdiği en büyük ödül Kayalar Endüstriyel Mutfak’ın oldu.

Design Week Turkey’de"2019 İyi Tasarım Ödülü” Kayalar Endüstriyel Mutfak A.Ş.’nin oldu!

Bu yıl dördüncüsünü düzenlenen, tasarım dünyasının buluşma noktası “Design Week Turkey” in, endüstriyel tasarım alanında verdiği en büyük ödül Kayalar Endüstriyel Mutfak’ın oldu.

19 Kasım 2019 Salı 14:44
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Design Week Turkey’de"2019 İyi Tasarım Ödülü” Kayalar Endüstriyel Mutfak A.Ş.’nin oldu!

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Mete Mordağ’ın Kayalar Endüstriyel Mutfak için tasarladığı “Poleserie Kombine Pişirme Grubu”, 2019 İyi Tasarım Ödülüne layık görüldü.

14-17 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle Türkiye’nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” organizasyonunda, yerli ve yabancı tasarımcılardan oluşan seçici kurul, başvuru yapan 286 tasarımı değerlendirdi.

1956’den beri Endüstriyel Mutfak alanında faaliyet gösteren, yarım yüzyılı aşkın tecrübesi ve inovatif yaklaşımı ile sektörün lider kuruluşlarıdan biri olan Kayalar Endüstriyel Mutfak,13 kategoride yapılan değerlendirmeler sonucu Mete Mordağ’ın Kayalar Endüstriyel Mutfak için tasarladığı “Poleserie Kombine Pişirme Grubu” ile ödüle layık görüldü. Ödül Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından takdim edildi.

Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Kaya ödül töreninde yaptığı açıklamada; “Endüstriyel mutfak konusunda altmış yılı aşkın bir hikayemiz var. Beş yıl önce tasarımını Mordag Design - Mete Mordağ ile başlattığımız Modüler Pişirici serimiz POLESERIE TIM ve IMMIB tarafından düzenlenen Design Week Turkey’de, İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. Tasarımcımız Mete Mordağ başta olmak üzere, Kayalar Endüstriyel Mutfak Ar-Ge ve üretim ekibi, yoğun ve titiz çalışmalarının sonucunda bu başarıyı elde etti. AR-GE ve inovasyonel üretimlerimiz sonucunda böyle özel bir ödülle taçlandırıldığımız için çok mutluyuz. 2019 yılının sonlarına doğru aldığımız bu ödül bizim motivasyonumuzu daha da arttırdı. Şimdi yeni bir seri üstünde çalışmalarımızı sürdürüyor ve bu yeni tasarımımızı 2020’nin ilk aylarında tamamlamayı planlıyoruz, sektörümüzdeki inovatif yaklaşımın ve değişimin öncüsü olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz “ dedi

Önce Vatan Gazetesi

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Design Week Turkey’de2019 İyi Tasarım Ödülü” Kayalar Endüstriyel Mutfak A.Ş.’nin Oldu!Design Week TurkeyFunda Akosman Erman
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