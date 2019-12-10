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Deri sektörünün 11 aylık ihracatı 1,5 milyar dolar

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, 186 ülkeye ayakkabı, 212 ülkeye de deri ve deri ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, "11 ayda 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracatımız var" dedi.

Deri sektörünün 11 aylık ihracatı 1,5 milyar dolar

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, 186 ülkeye ayakkabı, 212 ülkeye de deri ve deri ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, "11 ayda 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracatımız var" dedi.

10 Aralık 2019 Salı 11:47
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Deri sektörünün 11 aylık ihracatı 1,5 milyar dolar

ANTALYA - İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, deri sektörünün ihracatına ilişkin Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 11 ayda 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını söyleyen Şenocak, "Bunu alt sektörler bazında değerlendirdiğimiz zaman, ayakkabı sektörü 875 milyon dolar, deri mamulleri 240 milyon dolar, 223 milyon dolarlık deri ve kürk konfeksiyon ihracatımız var. 212 milyon dolarlık da saraciye ihracatımız var. Geçen seneyle kıyasladığımızda ayakkabı sektörü rekor kırıyor. Son 5 yılın rekorunu da saraciye sektörü kırıyor. Konfeksiyonda düşüş var. Küresel ticaretteki koruma önlemlerinden kaynaklanıyor. Biraz da materyal fiyatlarının ucuzlamasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

'UZAK ÜLKELERE DOĞRU PAZAR ARAYIŞIMIZ VAR'

Mustafa Şenocak, 186 ülkeye ayakkabı, 212 ülkeye de deri ve deri ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, "İlk üçe baktığımız zaman birinci sırada 170 milyon dolarla Rusya, ikinci sırada Almanya ve İtalya şeklinde sıralanıyor. Alt sektörler bazında da üçüncü sıraya ABD'nin giriyor olması bizi sevindiriyor. ABD'ye ciddi ihracat artışımız var. Ülke çeşitlerimizi artırmaya çalışırken hedef ülkelerimizi de belirliyoruz. Çevremizdeki ülkelerden daha çok uzak ülkelere doğru pazar arayışımız var. Ürün gamına uygun ülkeleri tercih ediyoruz. Güney Kore bunlardan biri. Deri mamullerinde 7 milyar dolarlık ithalatları var. Biz de bundan yüzde 1 pay alıyoruz. Serbest ticaret anlaşmamız var. Onun da aleyhimize sonuçları var. Bunun için bu ülkeye hem vize hem de gümrük yok. Ülkenin şartları bizim ürünlerimize uygun olduğu için ilk önceleri konfeksiyon ile beraber 20 firmamızı götürdük. İkili iş bağlantıları yapıldı. Birçok firmamız orada showroom açıyor" dedi. 

POTANSİYEL ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Dünyada kuzu kürkü üretiminde, hem konfeksiyon hem tabakhane üretiminde ilk sırada olduklarını vurgulayan Şenocak, "Buradaki potansiyelimizi değerlendirmek istiyoruz. Güney Afrika ve Şili'de olmak istiyoruz. Burada da potansiyelimiz var. AB zaten yüzde 50 ihracat yaptığımız bir yer. Rusya'yı hiçbir zaman kenara atmıyoruz. Buralarda daha iyi tutunma yolları arıyoruz. Afrika pazarına bilhassa ayakkabı sektöründe çalışmalarımız sürüyor. Orada da potansiyel var. Yani ülke çeşitliliğini artırırken, daha çok ülkeye daha çok ihracat yapmak için de sadece bulunduğumuz ülkelerde değil az ihracat yaptığımız ülkelerde de potansiyel artırma çalışmalarımız var. 2020 hedeflerimiz bu ikinci halka dediğimiz ülkelere daha çok emek sarf ederek ihracatımızı bu ülkelere taşımak" diye konuştu. 

DHA

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