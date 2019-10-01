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Denizlili üretici, markalarıyla Avrupa'ya yılda 10 bin ton ürün satıyor

Denizli'nin Çal ilçesinde, örtü altı üzüm başta olmak üzere ayva, nar, salatalık, biber ve domates yetiştiren Abdullah Bulut, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünden esinlenerek tescil ettirdiği 'Efendi' markalarıyla Avrupa'ya yılda 10 bin ton ihracat yapıyor.

Denizlili üretici, markalarıyla Avrupa'ya yılda 10 bin ton ürün satıyor

Denizli'nin Çal ilçesinde, örtü altı üzüm başta olmak üzere ayva, nar, salatalık, biber ve domates yetiştiren Abdullah Bulut, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünden esinlenerek tescil ettirdiği 'Efendi' markalarıyla Avrupa'ya yılda 10 bin ton ihracat yapıyor.

01 Ekim 2019 Salı 10:26
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Denizlili üretici, markalarıyla Avrupa'ya yılda 10 bin ton ürün satıyor

DENİZLİ - Aslen Antalyalı olan iş insanı evli ve 2 çocuk babası Abdullah Bulut, 21 yıl önce Denizli'nin Çal ilçesinde tarıma yöneldi. Bulut, bölgede başta örtü altı üzüm olmak üzere ayva, nar, salatalık, biber ve domates yetiştirerek, Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. Bulut'un yetiştirdiği ürünlerin ihracatı, yılda 10 bin tonu buluyor. Çal'da 100 dönümlük modern bağ tesisi, Çökelez Dağı eteklerinde 40 dönüm kiraz bahçesi bulunan Bulut, tesisleri kurmaktaki amaçlarının Çallı çiftçilere rol model olmak olduğunu kaydetti. Bulut, bölgeye modern bağlar kurduklarını ifade ederek, "Bağımızın üzerini kapattık. Bu nedenle güneş ve doğal afetlerden üzümler korunuyor. Şu anda bağda bulunan üzümleri, kasım ayında hasat edeceğiz. Bağımızı damlama sulama sistemiyle suladığımız için üzüm geç olgunlaşıyor. İsteyen her üretici, modern bağ tesisimizde inceleme yapabilir. Çünkü biz zaten bu bağı üreticilere örnek olsun diye kurduk. Kiraz bahçesini de aynı mantıkla hareket ederek oluşturduk. Çal bölgesinde kiraz üretiminin de yapılabileceğini herkese gösterdik. Türkiye için daha fazla ihracat, daha fazla üretim diyorum" dedi.

MARKA ÜRÜNLERİNİ AVRUPAYA GÖNDERİYOR

Avrupa'daki en önemli pazarlarının Almanya, İngiltere, Hollanda ve İsveç olduğunu kaydeden Bulut, "Emeği ve alın terini temsil eden 'El izi' birlik ve beraberliğin sembolü 'El ele' ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü Milletin Efendisidir' sözünden esinlenerek 'Efendi' markalarını yıllar önce tescillettim. Yani bu markaların isim babası benim. Şimdi ise bu markalarla Avrupa'ya yıllardır ihracat yapıyoruz. Markalarımız çok iyi tuttu. Avrupa'da markalarımız çok iyi tanınıyor. Şu anda yılda ortalama 10 bin ton meyve ve sebze ihracatı yapıyoruz. Hedefimiz kısa vadede 12 bin, uzun vadede ise 20 bin ton ihracat yapmak. Çok beğenilen 'Efendi' markamız nedeniyle bazı alıcılar firmamıza 'meyve ve sebzede Avrupa'nın efendisi' yakıştırmasını yapıyor. Bu da bize gurur veriyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizlili üreticiMarkalarıyla Avrupa
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