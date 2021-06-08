Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1449
ALTIN
523.541
DOLAR
8.5941
STERLİN
12.1615
EURO
10.4735
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli...
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje Personeli Alıyor 
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje...
Gayrimenkul ve araçlar ihale ile satılıyor
Gayrimenkul ve araçlar ihale...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Denizi olmayan kentte, yılda 1800 ton alabalık üretiliyor

08 Haziran 2021 Salı 13:30
14 Okunma
Denizi olmayan kentte, yılda 1800 ton alabalık üretiliyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesindeki 108 tesiste üretilen alabalıklar ABD, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Denizi olmayan kentte yılda 1800 ton alabalık, yurt dışında sofraları süslüyor.

Kent merkezine en uzak ilçelerinden Çameli, alabalık üretimiyle ön plana çıkıyor. Kırsal Elmalı ve Kirazlıyayla mahallelerinde irili ufaklı 108 işletmede, canlı alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Yumurtadan yetiştirilen ve balık çiftliklerindeki havuzlarda büyüklüklerine göre ayrılan alabalıklar, yaklaşık 8- 12 ayda istenilen büyüklüğe ulaşıyor, tesislerde işlemlerden geçirilip 15 ülkeye ihraç ediliyor. Çameli Tarım ve Orman Müdürü Durmuş İvgin, 1985'ten bu yana ilçede kurulan çiftliklerde alabalık üretimi yapıldığını belirtti. İlçede faaliyet gösteren işletmelerde yıllık toplam 1800 ton alabalık üretimi yapıldığını dile getiren İvgin, "Tesislerde işlenen balıklar Avrupa ülkelerine, Uzak Doğu ve ABD'ye ihraç ediliyor. Her geçen gün balık üretimimiz artıyor. İç piyasada marka olma yolunda ilerliyoruz. Bizi ön plana çıkaran balıkların doğal yetiştirilmesi. Sıcaklığı yaklaşık 8-10 derece olan suyumuz balık üretimine çok uygun. İlçemizin ihracat başarısıyla gururluyuz. Biz ilçemizde bu üretimin daha da artması için girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

LEZZETİNİN SIRRI SUYUNDA

Elmalı Mahallesi'nde alabalık üreten Mustafa Eriş, coğrafi konum ve su kaynakları açısında bölgenin alabalık üretimine oldukça elverişli olduğunu söyledi. Alabalık üretimine yumurtadan başladıklarını ifade eden Eriş, "Havuzlarda yavruları büyütüp yetiştiriyoruz. Buradan tüm ülkeye alabalık gönderiyoruz. Birçok ülkeye de alabalık ihraç ediyoruz. Burada yetişen alabalığın özelliği soğuk suda üretilmesidir. Suyumuzun Akdağ'dan gelen kaynak suyudur. Soğuk suda yetişmesi nedeniyle balığımızın yağ oranı ve lezzeti yüksek oluyor. Koronavirüsten biz de etkilendik. Restoranlar kapanınca talep azaldı. Ancak yeni sezonla yoğun sipariş alıyoruz. Yeni sezondan çok umutluyuz. Üretimin ve satışın yaz sezonunda artacağını bekliyoruz" diye konuştu.

15 ÜLKEYE İHRACAT

Balık işleme tesisinde görevli yüksek su ürünleri mühendisi Esra Cihangir, Çameli'de üretilen alabalıkları fabrikalarında çeşitli işlemlerden geçtiğini belirtti. 15 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Cihangir, "Alabalıkları eksi 40 derecede 1 gece şokladıktan sonra gerekli işlemlerden geçirip paketliyoruz. Paketlendikten sonra eksi 18 derecedeki depolarda saklıyoruz. Daha sonra TIR'lar ile yurt dışına gönderiyoruz. Tesisimizden yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, İtalya, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere yoğun bir şekilde ihracatımız var" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizi Olmayan KentAlabalıküretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen’de ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu
Sabiha Gökçen’de ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu
TUSAD Başkanı Hasan Bayram: Turizmde araç yaşı yeniden düzenlensin
TUSAD Başkanı Hasan Bayram: Turizmde araç yaşı yeniden düzenlensin
“Otomotiv sektörünün Almanca bilen çalışana ihtiyacı var”
“Otomotiv sektörünün Almanca bilen çalışana ihtiyacı var”
Uyumsoft’tan kadın girişimcilere çağrı; “Siz işletmenizi kurun, ekoCari ön muhasebenizi yönetsin”
Uyumsoft’tan kadın girişimcilere çağrı; “Siz işletmenizi kurun, ekoCari ön muhasebenizi yönetsin”
Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da
Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da
Vergi daireleri önünde kuyruk
Vergi daireleri önünde kuyruk
Kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi görüşmesi başladı
Kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi görüşmesi başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma