Darphanede 'Ayasofya Camii' özel parası basıldı

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Ayasofya' hatıra paralarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin' yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışmasının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması' konulu tedavül para ve hatıra para basılmıştır. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürülecektir" denildi.



HATIRA PARA



Koleksiyonerlere yönelik, açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra parasının basıldığı belirtilerek, "Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e- mağazasından satın alınabilecektir" ifadeleri kullanıldı.