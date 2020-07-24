Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Darphanede 'Ayasofya Camii' özel parası basıldı
Darphanede 'Ayasofya Camii' özel parası...
Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk oluyor
Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a...
Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti
Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak...
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!

Darphanede 'Ayasofya Camii' özel parası basıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti.

24 Temmuz 2020 Cuma 13:38
0 Okunma
Darphanede 'Ayasofya Camii' özel parası basıldı

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Ayasofya' hatıra paralarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin' yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışmasının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması' konulu tedavül para ve hatıra para basılmıştır. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürülecektir" denildi. 

HATIRA PARA 

Koleksiyonerlere yönelik, açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra parasının basıldığı belirtilerek, "Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e- mağazasından satın alınabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakDarphaneözel ParaAyasofya Camii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
358 milyon TL'lik destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
358 milyon TL'lik destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
Geçen yıl dünyada 64,3 milyon sıfır otomobil satıldı
Geçen yıl dünyada 64,3 milyon sıfır otomobil satıldı
Tüketiciler e-ticarete yöneldi; online satışlar yüzde 140 arttı
Tüketiciler e-ticarete yöneldi; online satışlar yüzde 140 arttı
ACCA: Dijital finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak
ACCA: Dijital finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak
Pekcan: İspanya ile işbirliğine önem veriyoruz
Pekcan: İspanya ile işbirliğine önem veriyoruz
Ödenmeyen elektrik borçları 3.6 milyar lirayı aştı
Ödenmeyen elektrik borçları 3.6 milyar lirayı aştı
Tıbbi teknoloji şirketinden SARS-CoV-2 testi açıklaması
Tıbbi teknoloji şirketinden SARS-CoV-2 testi açıklaması
Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz
Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz
Fındık ihracatçıları rekolteyi 670 bin ton açıkladı
Fındık ihracatçıları rekolteyi 670 bin ton açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı