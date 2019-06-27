Dalbastı kirazında hedef, 3 bin 700 ton ihracat

MALATYA - En çok Yeşilyurt'ta üretilen ve özellikle Rusya'ya ihraç edilen 'dalbastı kirazı'nın 3'te 1'lik kısmı, iç piyasada satışa sunuldu. Kentte, 122 bin ağacı bulunan kirazların 3 bin 700 tonunun ihraç edilmesi planlanıyor. Geçen yıl kilosu 6- 7 liradan alıcı bulan kirazlar, bu sene 8 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. İl Tarım Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, kent genelinde 122 bin kiraz ağacının olduğunu belirterek, "Uzun yıllar ortalaması Malatya'mızın kiraz üretim kapasitesi 3 bin 700 ton civarında ama daha çok Yeşilyurt ilçemizden ihracata giren ürünlerimiz var. Bu ilçemizdeki ürünler hem kalitesi yönüyle hem de ihracatçıların burayı bir pazar olarak görmeleri nedeniyle önemli bir üretim merkezi olmuş durumda" dedi.



'SIKINTI YAŞADIK'



Kirazda bu yıl sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Karaca, "Çok yağış oldu çiçeklenme döneminde. Aşırı yağışlardan dolayı kiraz tozlanma yapamayınca ürünümüz seyrek oldu. Seyrek olmasının dezavantajı olduğu görülebilir ama aynı zamanda bu bir avantajdır. Ürünün kalibresinden dolayı çok kaliteli kirazları bu sene pazarlara sunacağımızı bekliyoruz" diye konuştu.



ÜRETİCİLERE UYARI



İl Tarım Müdür Yardımcısı Karaca, kirazdaki hastalıklara karşı üreticileri uyararak, "Üreticilerimizin kiraz sineğine karşı dikkatli olmaları, ilaçlamalarını zamanında yapmaları, tarım ilçe müdürlüklerimizde erken uyarı sistemleri var; onları takip etmeleri, onların belirttiği tarihlerde ilaçlamaları yapmaları çok önemli. Bunlara dikkat edersek kaliteli, kurtlanmamış kiraz sineğinin etkisinden uzak, sağlıklı ürünleri hasat ederiz, diye düşünüyorum" dedi.



Üreticiler ise 'dalbastı kirazı'nın kaliteli ve lezzetli olduğunu söyledi.