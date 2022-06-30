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Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular

30 Haziran 2022 Perşembe 10:16
Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular

TRABZON - Trabzon'da, deniz seviyesinden 750 metre yükseklikteki dağın zirvesi iş makineleriyle tıraşlanarak, Şinik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruldu. 120 hektarlık alanda kurulan 34 fabrikada; makineden gıdaya, metal işlemeden mobilyaya kadar pek çok sektörde üretim yapılırken, 1000'e aşkın kişi de istihdam ediliyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Şinik OSB, arazi yapısı olarak oldukça zor bir bölge. Dağlar, tepeler tıraşlanarak OSB oluştu. Bu bölgede yatırımlar sürüyor" dedi.

Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma zorluğu yaşanan Trabzon'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle kamulaştırılan Akçaabat ilçesine bağlı Şinik Mahallesi'ndeki dağlık alan, iş makineleri ile tıraşlandı. Burada oluşturulan 120 hektarlık alana ise Şinik Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte bulunan ve 'Bulutlara komşu OSB' olarak adlandırılan bölgede, mobilya, demir-çelik, kereste, gıda, demir çelik, metal ve makine sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde birçok fabrika kuruldu. Zamanla arazi kapasitesi de artırılan bölgede, üretim yapan 34 fabrika ile toplam 1000 kişinin istihdamı sağlandı. Fabrikalarda üretilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken, 50'i aşkın ülkeye de ihracat yapılıyor. Bölgede 6 fabrika inşaatı da sürerken, OSB'deki ihracatla ekonomiye yıllık 20 milyon doları aşan katkı sağlanıyor.

'DAĞLAR TIRAŞLANARAK OSB OLUŞTU'

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, sanayi yatırımı için Karadeniz'in coğrafi konumunun zorluğuna dikkat çekerek, "Şehrimizde sanayi gelişmektedir. Bölgedeki girişimciler, en büyük zenginliğimizdir. Şinik OSB, arazi yapısı olarak oldukça zor bir bölge. Dağlar, tepeler tıraşlanarak OSB oluştu. Bu bölgede yatırımlar sürüyor. OSB'mizde sanayinin gelişimi ve üyelerimize destek vermek adına alan genişletme projesine de gittik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gerekli destekleri veriyor. Şinik OSB'de istihdam 1000 ve üzerine doğru gitmektedir. Bu daha da yükselecektir. Hızlı şekilde fabrikaları tamamlıyoruz. Bu konuda başta sayın Valimiz olmak üzere gerekli hassasiyet ve titizliği gösteriyor, yatırımcılara yatırımlarının tamamlanması noktasında desteklerimizi veriyoruz. Buraların oluşturduğu katma değer, ihracata etkisi, şehir ekonomisine katkısı açısından; OSB'ler, olmazsa olmazımızdır" dedi.

'KARADENİZ SOMUNUNU DÜNYAYA İHRAÇ EDİYORUZ'

Balıkçılık şirketi tesisi ortaklarından Hüseyin Sadıç, "3 yıldır buradayız, Karadeniz somununu dünyaya ihraç ediyoruz. Çalışmalarımız hummalı şekilde sürüyor. 8 bin metrekare alanda günlük 40 tonu aşkın kesim ve işleme yapıyoruz. Seneye inşallah 2 bin tona ulaşacağız. 180 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sene hasadımız iyi geçti, daha da iyi olacak. Devletimizin de desteğiyle somonla güzel bir yol kat ettik. Karadeniz somunu, Uzak Doğu'ya, Rusya, Japonya ve Çin’'e ihraç ediyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Fabrika ve sanayi kazanı üretim tesisi genel müdürü, makine mühendisi Murat Armutçu da "Bölgemizin yapısı malum, düz arazi sorunu var; o nedenle OSB böyle dağın zirvesine kuruldu. Burada üretiyoruz; hedefimiz daha fazla kişi çalıştırıp, ülkemizi kalkındırmak" dedi. 

Endüstriyel mutfak imalatı fabrikası halka ilişkiler uzmanı Nazlıcan Aydın ise burada çalıştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Dağın zirvesine kurulan bu tesiste üretimimize devam etmekteyiz. Çok kısa süre önce istihdam edildim ancak burada uzun yıllar çalışan ekip var. Toplamda 30'u bulan çalışanımız var. Ülke genelinde kamu binaları, yurtlar ve hastanelerle iş birliğimiz var. Özel sektör, kafe gibi işletmelerle ilgili de projelerimiz, sıcak satışımız var" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 30.06.2022 10:21
Anahtar Kelimeler:
OsbTrabzon
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