‘com’ uzantılı alan adlarının fiyatı 2029’a kadar yüzde 50 artacak

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılı rakamlarını açıklayan küresel alan adı kayıt hizmetleri ve internet altyapısı sağlayıcısı Verisign, yalnızca 2021’in son çeyreğinde 10,6 milyon artışla com ve net uzantılı alan adlarının sayısının 173,4 milyona ulaştığını duyurdu. Verisign ayrıca, 1 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, her yeni ve yenilenen .com alan adı kayıtları için yıllık toptan satış ücretini 8,39’dan 8,97 dolara çıkaracağını açıkladı. Şirket, alan adlarını koordine etmekten sorumlu kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ICANN ile yaptığı yeni anlaşmalar kapsamında, 1 Eylül 2021’de de yaklaşık yüzde 7’lik bir artış yapmıştı.

ALAN ADI FİYAT ARTIŞLARI SON KULLANICIYA YANSIYACAK

Verisign'ın com uzantılı alan adları için kayıt şirketlerinden aldığı ücreti yaklaşık yüzde 7’lik artışla 7,85 dolardan 8,39 dolara yükseltmesinin ardından, 0,18 centlik ICANN ücretinin, vergilerin ve alan adı kayıt şirketlerinin alacağı kârın, alan adı fiyatlarını fazlasıyla etkileyeceğini söyleyen Yazıcı, “Alan adı kayıt şirketleri de kâr elde etmeye devam etmek için, mecburen bu zamları son kullanıcıya yansıtarak satış yapacak. Alan adı sahipleri, erken yenilemeyle bugünün fiyatlarından yararlanabilir. Zamlardan ve kur artışından etkilenmek istemeyenler, tescillerini yine bugünkü fiyattan 10 yıla kadar uzatabilir” dedi.

FİYATLAR 2 YIL SABİT KALDIKTAN SONRA YENİDEN YÜZDE 7 ZAMLANACAK

Fiyat politikasının geçmişi hakkında bilgi veren Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, “ICANN ile yaptığı yeni anlaşmalar kapsamında Verisign'ın 2020, 2021, 2022 ve 2023'te .com alan adları için toptan satış fiyatını her yıl yüzde 7 artırmasına izin verildi. İki yıllık bir 'dondurmanın' ardından Verisign, 2026-2029 döneminde fiyatları yeniden yıllık yüzde 7 oranında artırabilecek, sonra iki yıl daha donduracak. Bu döngünün bu şekilde devam etmesi durumunda, 10 yıl içinde .com alan adları, mevcut toptan satış fiyatı olan 8,39 üstünden yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olacak” diye konuştu.

30. YILINDA 12,5 DOLARI AŞACAK

Kısaca WWW olarak bilinen World Wide Web’le 1999 yılında tanıştığımızı hatırlatan Bahaddin Yazıcı, “İnternetin 30. yaşında fiyatı 12,5 doları aşacak. 2003 yılından bu yana 50 binin üzerinde müşterimiz için 350 binden fazla alan adını kayıt altına aldık. Atak Domain, Türkiye’de domain tescili alanındaki en köklü şirketlerden biri. Hemen hemen tüm domain uzantıları için en iyi fiyatları sunma yeteneğimizin yanı sıra, alan adlarının 10 yıla kadar tescil edilmesini de sağlıyoruz” dedi.