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Çocuk konfeksiyon ürünlerinin yüzde 70'i Bursa'dan

BURSA'nın Yıldırım ilçesine bağlı Vişne Ticaret Bölgesi'nde bebek ve çocuk kıyafeti üreten 4 bin firma, ürünlerinin yüzde 70'i ihraç ediyor, yüzde 30'u ise iç pazara sunuyor.

26 Haziran 2022 Pazar 12:16
Çocuk konfeksiyon ürünlerinin yüzde 70'i Bursa'dan

BURSA,(DHA)- Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, "Vişne Caddesi'ndeki üreticiler olarak Türkiye'deki çocuk konfeksiyon ürünlerinin 70'ini üretiyoruz. Kendi etiketlerimizi ve tasarımlarımızı üretiyoruz" dedi.

Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde 4 bin firma, sadece bebek ve çocuk kıyafeti üreterek hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Bu ürünlerden yüzde 70'i ihraç ediliyor, yüzde 30'u ise iç pazara sunuluyor. Türkiye'deki bebek ve çocuk kıyafetlerinin yüzde 70'inin üretildiği Vişne Ticaret Bölgesi'nde yılda 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşiyor, 80 bin kişi istihdam ediliyor.

'ÜLKEMİZDE BU ÖZELLİĞE SAHİP TEK BÖLGE'

Bebek kıyafeti üreticilerinin 15 yıl önce Vişne Ticaret Bölgesi'ne toplandığını belirten Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, "Vişne Ticaret Bölgesi, ülkemizdeki bu özelliğe sahip tek bölge. Vişne Caddesi'ndeki üreticiler olarak Türkiye'deki çocuk konfeksiyon ürünlerinin 70'ini üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 70'ini de ihraç ediyoruz. Kendi etiketlerimizi ve tasarımlarımızı üretiyoruz. Ve bu ürettiğimiz ürünlerin büyük bölümünü kendi etiketimizle yurt dışına ihraç ediyoruz. Hep şu örneği veriyoruz; Türkiye'nin ortasına bir pergel koyun ve çevirin. Çevresindeki tüm ülkelere ihraç ediyoruz. Ancak yoğun ihracatımız olan bölgeler Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Rusya, Amerika, Afrika, Venezuela, Panama gibi ülkeler. Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'ya da yoğun olarak ihracat gerçekleştiriyorduk. Savaş maalesef bizi beklediğimizin bir tık üzerinde olumsuz etkiledi. Rusya fena değil, biraz toparlandı. İhracatımızı yeniden canlandırdık ama Ukrayna ile hala ticaretimiz yok" dedi.
 

'ÜLKEMİZE DAHA FAZLA DEĞER KATACAĞIZ'

Türkiye'nin üretimde iyi fakat satış ile pazarlamada zayıf olduğunu ifade eden Yıldız, "Pazarlamayı İstanbul üzerinden veya farklı kargolar marifetiyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Niye bir pazar olmayalım? Bu kadar üretim yapan Vişne Caddesi, aynı zamanda bir pazar da olabilir. 12 ay fuarın yapıldığı bir ortam olabilir. Belki daha alacak yolumuz var ama kısmen de olsa bu hedefimizi gerçekleştirdik. Dolayısıyla uzun vadede hem kendi etiketlerimizle üreterek hem de ihracatımızı artırarak, şehrimize ve ülkemize daha fazla değer katacağımızı düşünüyorum. Organize Sanayi Bölgesi ise ayrı bir durum, aynı zamanda şehrin içindeyiz. Temiz üretim yapan bir sektörüz. Bu caddeyi belki bir serbest bölgeye dönüştürebiliriz. Dolayısıyla bizim hedefimiz şu; artık organizasyon firmalarıyız. Tasarım yapıyoruz, kendi etiketlerimizle üretim yapıyoruz. Bu bölgede ürettiklerimizi de tüm dünyaya pazarlıyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA

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