CLASS OİL ALANYA’DA 2. ŞUBESİNİ AÇTI

HABER: HASRET DİLEK DELİER

Güçlenerek büyümeye devam eden Class Oil her geçen gün gerçekleştirdiği yeni açılışlarla bayi ağını daha da genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda istasyon zincirine eklenen son halka ise Alanya’da oldu.

Köklü ve sevilen Class ailesinin dostlarından açılışa büyük ilgi..





Kale Market karşısı, DEMAŞ önündeki yeni akaryakıt istasyonunun açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve bölge iş dünyası temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde kurban kesildi.





Class Oil Akaryakıt istasyonu ailesi adına konuşan Avukat Mehmet Uslu, “Pandemi önlemleri çerçevesinde tüm önlemleri alarak açılışımızı gerçekleştirdik. Pandeminin getirmiş olduğu olumsuzlukları bir kenara bırakıp ülkemiz, Alanya’mız için çalışmaya hizmet etmeye devam ediyoruz. Class Akaryakıt istasyonları Türkiye’de yüzde 100 milli sermaye ile kurulmuş bir şirket. Rekabet çerçevesinde hak ettiği yeri almaya büyümeye, emin adımlarla devam ediyor. Tabi bu noktada bizler de çok mutluyuz. Hem Alanya halkına böyle bir hizmet verdiğiniz için hem de bir aile olarak emin adımlarla daha ileri gidiyor olabilmek bizleri çok mutlu ediyor. Bundan çok mutluyuz, gururluyuz. İstanbul’un merkezi bölgelerinde istasyonlarımız mevcut Class Uslu ailesi olarak 50’ye yakın kendine ait ve 50’den fazla franchising şubede bize ihtiyaç duyulan her noktada Petrol Ofisi'nin bilinen hizmet ve ürün kalitesini sunma gayretimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bunu da lidere yakışır paydaşlarımızla, bizle aynı felsefe ve ruhu taşıyan bayilerimizle gerçekleştiriyoruz. Bugün de Petrol Ofisi'nin ürün ve hizmet kalitesini bir noktaya daha taşıyan, iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz bir bayimizle, yeni bir istasyonumuzun açılışı vesilesi ile buradayız. Petrol Ofisi olarak istasyon ağımızdaki büyümemize, güçlü adımlarla devam edeceğiz” diye belirtti.