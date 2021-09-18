Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak
Finike'de turizm arsaları ihaleyle...
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya...
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı...
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek

Habere ulaşmak için tıklayınız...

18 Eylül 2021 Cumartesi 08:47
11 Okunma
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çıralı - Yanartaş mola noktası ve tur güzergahı kapı girişi ve büfe işletmeciliğini kapsayan ihalede Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemeleri (peyzaj) yapıldıktan sonra işletilme hakkı verilecektir. 

İhale, 28 Eylül 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 3. katında yer alan Feridun Kaya Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
ÇıralıYanartaşBeydağları Sahil Milli Parkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu
Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz
Bursa siyahı inciri, dünya pazarına ihraç ediliyor
Bursa siyahı inciri, dünya pazarına ihraç ediliyor
Çay ailece toplandı, 100 milyon dolar üreticiye kaldı
Çay ailece toplandı, 100 milyon dolar üreticiye kaldı
THY dünyanın en iyileri arasında gösterildi
THY dünyanın en iyileri arasında gösterildi
Teknoloji şirketi, Bilişim 500’de ilk üçte yer aldı
Teknoloji şirketi, Bilişim 500’de ilk üçte yer aldı
İhracata “e-Turquality” atılımı geliyor
İhracata “e-Turquality” atılımı geliyor
TARIMKON Teşkilat Başkanı Veziroğlu'ndan Kadın Kooperatiflerine destek
TARIMKON Teşkilat Başkanı Veziroğlu'ndan Kadın Kooperatiflerine destek
Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü
Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma