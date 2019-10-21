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Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Havayolları, vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisindeki artış nedeniyle, sefer yaptığı İstanbul'a dünyanın en büyük yolcu uçağı olan iki katlı Airbus 380 ile gelmeye hazırlanıyor.Çinli şirketlerin daha çok yolcu taşımasının önünü açacak olan uçak tiplerini büyütmesi ve THY'nin de Xian gibi yeni noktalardan seferlere başlamasıyla Türkiye'ye daha çok Çinli turist gelecek.

Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Havayolları, vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisindeki artış nedeniyle, sefer yaptığı İstanbul'a dünyanın en büyük yolcu uçağı olan iki katlı Airbus 380 ile gelmeye hazırlanıyor.Çinli şirketlerin daha çok yolcu taşımasının önünü açacak olan uçak tiplerini büyütmesi ve THY'nin de Xian gibi yeni noktalardan seferlere başlamasıyla Türkiye'ye daha çok Çinli turist gelecek.

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:00
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Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

İSTANBUL - Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisi her geçen ay artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,66 artışla 292 bin Çin vatandaşı Türkiye’ye gelirken, artışın bu hızla devam etmesi halinde yıl sonu Çinli turist sayısının 500 bini bulması bekleniyor. Turist sayısından pay almak adına da birbiri ardına Çinli havayolu şirketleri Türkiye'ye sefer koyarken, Türkiye'ye seferleri olan Çin şirketleri ise yeni noktalardan uçuşlara başladı. China Southern Havayoları Pekin dışında Orta Çin'in en büyük şehri olan 10,6 milyon nüfuslu Wuhan'dan İstanbul'a geçtiğimiz Mayıs ayında seferlere başlamıştı. Pekin'in Capital havalimanından Airbus 330 tipi uçaklarla sefer düzenleyen Çin'in filo olarak en büyük havayolu şirketi olarak tanımlanan China Southern Havayolları vatandaşlarının Türkiye'ye yoğun talepleri nedeniyle de uçak tipini büyüterek daha çok yolcu taşımayı planlıyor. Çinli şirket, İstanbul'a Airbus 380 tipi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile seferlere başlamayı hedefliyor.



DAHA ÇOK ÇİNLİ TURİST GELECEK

Gerekli izinlerin çıkmasıyla beraber Pekin'in ikinci havalimanı olan Daxing'den İstanbul Havalimanı'na, tamamı ekonomi sınıfı olarak düzenlenmesi durumunda 853, üç sınıfta ise 555 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip Airbus 380 tipi uçakla uçuşlarına devam edecek. Bir süre önce uçuşlara açılan Pekin Daxing Uluslararası Havaalanındaki en büyük ana havayolu şirketi olan China Southern Airlines'ın daha çok yolcu taşımasının önünü açacak olan uçak tipini büyütmesi ve THY'nin de Xian gibi yeni noktalardan seferlere başlayacak olması Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını artıracak. Çin vatandaşları, Türkiye’de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul geliyor.Türkiye’de bir Çin vatandaşı ortalama 1000 dolar harcıyor. Çin vatandaşları 2017 yılında dünya genelinde tatilde kişi başına ortalama 1985 dolar, toplam ise 258 milyar dolar harcarken, Çin'de 2018 "Türk Yılı" olarak ilan edilmişti. 

ATATÜRK HAVALİMANI'NA ÖZEL OPERASYONLAR DIŞINDA İNEMİYORDU

Pistleri ve taksi yollarının uygun olmaması nedeniyle Airbus 380'ler, Atatürk Havalimanı'na özel operasyonlar dışında iniş ve kalkış yapamıyordu.Pistleri, taksi yolları ile yolcu köprülerinin A380 gibi büyük gövdeli uçakların operasyon yapmasına elverişli olması üzerine dev uçaklar İstanbul Havalimanı'nı da artık kullanabilecek. Airbus daha önce, A380 yolcu uçaklarının üretimini durduracağını ve bu uçaklarda son teslimin 2021 yılında yapılacağını açıklamıştı.Uçağın gövde uzunluğu 73, yüksekliği 24, kanat açıklığı ise 79.8 metre. Saatteki seyir hızı 900 kilometre olan uçağın menzili ise 14 bin 800 kilometre.

DHA

Anahtar Kelimeler:
China Southern HavayollarıÇinli TuristlerTürkiye
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