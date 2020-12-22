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Çin'e giden ikinci ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı

Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı. Yaklaşık 20 dakika mola verildikten sonra tren, burada yapılan işlemlerin ardından yeniden hareket etti.

22 Aralık 2020 Salı 15:15
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Çin'e giden ikinci ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı

KAYSERİ - Tekirdağ Çerkezköy'den 2 gün önce Çin'e yola çıkan ikinci ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı. Tren, 42 vagon/konteyner içinde 1400 buzdolabı yüküyle saat 11.30'da Kayseri Garı'na geldi. İhracat treni, yaklaşık 20 dakika süren işlemlerin ardından yeniden hareket etti.

Tren, Kayseri'den sonra Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.

DHA

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Çine Giden Ikinci Ihracat TreniKayseriye Ulaştı
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