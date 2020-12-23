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Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı

Türkiye'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, sabah 05.00'te Erzurum'a, 10.50'de ise Kars'a ulaştı. Bir süre Kars Garı'nda mola veren tren, Çin'e gitmek üzere yola çıktı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:09
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Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı

KARS - Tekirdağ Çerkezköy'den Çin’e gitmek için hareket eden ikinci ihracat treni bugün saat 05.00'te Erzurum Garı'na ulaştı. 790 metre uzunluğunda, 42 vagon/konteyner içinde 1400 buzdolabı yüküyle sabah erken saatlerinde Erzurum'a ulaşan tren, bir süre mola verdikten sonra Kars'a hareket etti. İhracat treni, saat 10.40'de Kars Garı'na vardı. Yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından tren Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan- Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi, Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.

Anahtar Kelimeler:
Çine Giden Ikinci Ihracat TreniKars
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