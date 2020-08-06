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"Çılgın Sayısal Loto"nun 50.8 milyon TL’lik ikramiyesi devretti
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"Çılgın Sayısal Loto"nun 50.8 milyon TL’lik ikramiyesi devretti

Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto’nun tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon 807 bin 207 TL’nin çekilişini 5 Ağustos saat 21:30’da gerçekleştirdi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 11:08
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"Çılgın Sayısal Loto"nun 50.8 milyon TL’lik ikramiyesi devretti

İSTANBUL - Sayısal Loto'da çekilen numaralar 46, 56, 59, 65, 83, 84 ve joker numara da 48 olarak belirlendi; 6 bilen çıkmadığından 50 milyon 807 bin 207 TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte 5+1 ve 5 bilen olmazken;

- 4 bilen 124 kişi 4,225.15 TL, 

- 3 bilen 5,312 kişi 123.25 TL,

- 2 bilen 81,274 kişi 12.05 TL kazandı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. 

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şisal ŞansÇılgın Sayısal LotoIkramiye
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