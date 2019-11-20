Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107899
ALTIN
270.036
DOLAR
5.6868
STERLİN
7.3455
EURO
6.2893
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere...
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Tekvandonun şampiyon annesi
Tekvandonun şampiyon annesi
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları biliyor
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları...
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Chinese Global Times - Çin uzun bir ticaret savaşına hazır

Chinese Global Times gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, Çin'de çok az kişinin ABD ile yakın zamanda bir ticaret anlaşması yapılabileceğine inandığını vurguladı ve "Çin uzun bir ticaret savaşına hazır" diye uyardı.

Chinese Global Times - Çin uzun bir ticaret savaşına hazır

Chinese Global Times gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, Çin'de çok az kişinin ABD ile yakın zamanda bir ticaret anlaşması yapılabileceğine inandığını vurguladı ve "Çin uzun bir ticaret savaşına hazır" diye uyardı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:24
3 Okunma
Chinese Global Times - Çin uzun bir ticaret savaşına hazır

İSTANBUL - Hu, çoklarının ABD'nin Çine karşı mevcut politikalarının etkisinin de sınırlı kalacağını düşündüğüne dikkat çekti.

Çin'in, iki süper gücün bir anlaşmaya varamaması durumunda oluşabilecek "en kötü senaryoya" da hazır olduğunun altını çizen Hu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şöyle dedi:

"Çok az Çinli, ABD ve Çin'in kısa zamanda bir anlaşmaya varabileceğine inanıyor. ABD'nin mevcut kötü Çin politikasını gören insanlar, eğer varılmış olsa da, ABD ile bir ticaret anlaşmasının pek de önemi olmayacağını düşünüyorlar. Çin bir anlaşma istiyor; ancak, en kötü senaryoya, uzun sürecek bir ticaret savaşına da hazır."

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşını sona erdirecek bir ticaret anlaşmasına varılmaması halinde, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini artıracağı uyarısı yaptı.

Beyaz Saray'daki kabine toplantısında konuşan Trump, Çin'in "ilerleme kaydettiğini" ve Çin ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi. Ancak Çin'in "kendisinin memnun olduğu" bir anlaşma yapmak zorunda olacağını söyledi.

Trump, ABD'li yetkililere yaptığı açıklamada "Çin ile anlaşma yapmazsak, gümrük vergilerini daha da yükselteceğim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Chinese Global Times GazetesiÇinTicaret Savaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı
Tekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı
Design Week Turkey’de"2019 İyi Tasarım Ödülü” Kayalar Endüstriyel Mutfak A.Ş.’nin oldu!
Design Week Turkey’de"2019 İyi Tasarım Ödülü” Kayalar Endüstriyel Mutfak A.Ş.’nin oldu!
Topraksız Tarım Tesisi’nde deneme ekimleri başladı
Topraksız Tarım Tesisi’nde deneme ekimleri başladı
Kamuya binlerce personel alınacak
Kamuya binlerce personel alınacak
Bakan Pakdemirli: Mercimek üretimine öncelik vereceğiz
Bakan Pakdemirli: Mercimek üretimine öncelik vereceğiz
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar
Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar
Fındık verimliliğini arttırmak için yatırımlara devam
Fındık verimliliğini arttırmak için yatırımlara devam
26 mesleğe Mesleki Yeterlilik Belgesi
26 mesleğe Mesleki Yeterlilik Belgesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans