Chinese Global Times - Çin uzun bir ticaret savaşına hazır

İSTANBUL - Hu, çoklarının ABD'nin Çine karşı mevcut politikalarının etkisinin de sınırlı kalacağını düşündüğüne dikkat çekti.



Çin'in, iki süper gücün bir anlaşmaya varamaması durumunda oluşabilecek "en kötü senaryoya" da hazır olduğunun altını çizen Hu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şöyle dedi:



"Çok az Çinli, ABD ve Çin'in kısa zamanda bir anlaşmaya varabileceğine inanıyor. ABD'nin mevcut kötü Çin politikasını gören insanlar, eğer varılmış olsa da, ABD ile bir ticaret anlaşmasının pek de önemi olmayacağını düşünüyorlar. Çin bir anlaşma istiyor; ancak, en kötü senaryoya, uzun sürecek bir ticaret savaşına da hazır."



ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşını sona erdirecek bir ticaret anlaşmasına varılmaması halinde, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini artıracağı uyarısı yaptı.



Beyaz Saray'daki kabine toplantısında konuşan Trump, Çin'in "ilerleme kaydettiğini" ve Çin ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi. Ancak Çin'in "kendisinin memnun olduğu" bir anlaşma yapmak zorunda olacağını söyledi.



Trump, ABD'li yetkililere yaptığı açıklamada "Çin ile anlaşma yapmazsak, gümrük vergilerini daha da yükselteceğim" dedi.