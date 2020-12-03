Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1329
ALTIN
462.526
DOLAR
7.8116
STERLİN
10.5344
EURO
9.4839
'Balon balığında 30 insanı öldürecek toksin var, siyanürden 1200 kat daha zehirli'
'Balon balığında 30 insanı öldürecek...
Engelli yolcuların seyahatleri kolaylaşıyor
Engelli yolcuların seyahatleri kolaylaşıyor
Şırnaklı öğrenciler, ateş ölçümü yapabilen sensörlü dezenfektan cihazı üretti
Şırnaklı öğrenciler, ateş ölçümü yapabilen...
Wilma ELLES & Atakan TAŞUR’dan Aksiyon Filmlerini Aratmayan Reklam 
Aksiyon Filmlerini Aratmayan Reklam 
GÜLDEN SESİ İLE “MÜDAVİM” EDECEK
5 ŞARKI 5 KLİP  
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çevre dostu zeytin çekirdeği, Yunanistan’a ihraç ediliyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin çekirdeği, fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendiriliyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan'ın Midilli Adası'na da ihraç ediliyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 13:57
8 Okunma
Çevre dostu zeytin çekirdeği, Yunanistan’a ihraç ediliyor

BALIKESİR - Zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler, Tariş'in Burhaniye merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdek çevre dostu yakacak oluyor.  Yerli ve kaliteli kömüre eşdeğer ortalama 4 bin, 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilen zeytin çekirdekleri, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer özelliği ise, 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması.

Burhaniye Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği kalorifer yakıtı olarak, farklı illere de gönderiliyor. İç piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan, bin 400 kiloluk torbalarla da ihraç edilen zeytin çekirdekleri Yunanistan’da da ilgi görüyor. 6 yıldan bu yana Yunanistan’ın Midilli Adası'na zeytin çekirdeği ihraç ediliyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na bu yıl 270 ton zeytin çekirdeği gönderilecek. 90 tonluk ilk bölüm bugün yola çıktı.

Yunanistan’ın zeytin çekirdeğini sevdiğini anlatan S.S. 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz, “15 yıldan beri zeytin çekirdeği üretmekteyiz. Zeytin çekirdeğinin yurt içine satışını yapmakla beraber komşumuz Midilli'ye de ihraç yapmaktayız. Altı seneden beri ihracatımıza devam ediyoruz. Bugün sezonun ilk partisinin sevkiyatını yapıyoruz. Çevre dostu olan bu yakıtın 4 bin, 4 bin 500 kalori ısısı var. Yunanistan da sevdi. İlk partimizi gönderiyoruz. Devamı da olacak” dedi.

Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk de, “Bu yılda çekirdeği hem iç piyasaya hem yurt dışına satmaktayız. Yunanistan için 90 tonluk ilk partiyi bugün yüklüyoruz. Sevkiyat devam edecek. Diğer ülkelerden de arayışlar başladı. Daha önce Almanya’dan inşaat sektörü için aramışlardı. Yakın zamanda İspanya’dan da araştırma yaptılar. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Zeytin çekirdeği hem çevreci hem doğa dostu güzel bir yakıt. Bunu herkes değerlendirmeye çalışıyor. Tabi iç piyasada satışlarımız devam ediyor. Her yıl üretim zeytinin rekoltesine göre artış veya azalış göstermektedir. Bu yıl bin 500 ton üretim planladık” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Dostu Zeytin çekirdeğiYunanistana Ihraç EdiliyorBalıkesir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz
Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz
65 bin TL'ye kadar destek vermeye başladık
65 bin TL'ye kadar destek vermeye başladık
'Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık'
'Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık'
"E-ticaretteki büyüme, ambalaj tüketimini iki kart artıracak"
"E-ticaretteki büyüme, ambalaj tüketimini iki kart artıracak"
Türkiye'ye 10 ayda 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldi
Türkiye'ye 10 ayda 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldi
Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek
Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma