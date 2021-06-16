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ÇEVİKEL: TÜGİAD, MARKA İSİMLER İLE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:59
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ÇEVİKEL: TÜGİAD, MARKA İSİMLER İLE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - TÜGİAD tarihinde ilk olan ‘Yaza Merhaba’ çalıştayı, Sundia ByLiberty Exclusive Fethiye’de gerçekleşti. TÜGİAD’ın birçok şubesinden katılım sağlanan çalıştayda Yazar Metin Hara, Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, ExecutiveCoach Tuna Aktuna TÜGİAD üyeleriyle bir araya geldi. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel yaptığı açıklamada, “Alanında marka isimler ile üyelerimizin ticaret hacmine katkı sağlamayı hedeflediğimiz gibi kişisel gelişimlerini de ihmal etmiyoruz. Pandemi nedeniyle dijital platformlarda gerçekleştirdiğimiz buluşmaları bu kez turizm sektörünün önemine dikkat çekmek için Fethiye’ye taşıdık” dedi. 

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Nilüfer Çevikel başkanlığında TÜGİAD, ilkleri yaşamaya devam ediyor. TÜGİAD’ın ilk olarak gerçekleştirdiği ‘Yaza Merhaba’ etkinliğine TÜGİAD’ın birçok şubesinden katılım sağlandı. Fethiye’de bir otelde gerçekleşen ve 2 gün süren etkinlikler kapsamında ana gündem maddelerini dış politika ve ekonomi oluşturdu. TÜGİAD üyelerinin kişisel gelişimine yönelik seminerlerin de gerçekleştiği buluşmada birbirinden önemli 3 isim, TÜGİAD üyeleriyle buluştu. Yazar Metin Hara kişisel gelişim alanında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve birçok kuruluşa sunduğu katkılarla da bilinen Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel dünya ve Türkiye ekonomisi konularında öngörülerini paylaşarak TÜGİAD üyelerine tavsiyelerde bulunurken son olarak ExecutiveCoach Tuna Aktuna ile TÜGİAD üyeleri seminerlerini tamamladı. 

TÜGİAD, İLKLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEK. İki gün süren ve 3 seminerin gerçekleştiği ‘Yaza Merhaba’ buluşmasını değerlendiren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Çok uzun bir süre sonra yüz yüze ve konaklamalı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz buluşmada bir araya geldik. Dijital platformlarda alanında birçok önemli isimle üyelerimizi buluşturmuştuk. Bugün de fikirleri ve düşünceleriyle marka olmuş 3 isimle 2 gün süren çalıştay gerçekleştirdik.  TÜGİAD, ilkleri yaşatmaya devam edecek. TÜGİAD üyelerimizin gelişimine ve iş hacmine katkı sağlayacak birçok etkinliğe imza atmaya devam edeceğiz. TÜGİAD şubelerimizden katılım sağlayan üyelerimiz ve birbirinden değerli konuklarımız eşliğinde örnek bir etkinliğe imza attık. Üyelerimizin taleplerinin, bu tür seminerlerin devam etmesi yönünde olması bizleri mutlu etti” açıklamasında bulundu.

TÜGİAD ÜYELERİNİ HEDEFE ULAŞTIRACAK SEMİNERLER . TÜGİAD’ın çok büyük bir aile olduğunun altını çizen Başkan Çevikel, “Turizm, ülkemizin için en önemli gelir kaynaklarımızdan bir tanesi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle büyük hasara uğrayan turizm sektörünün, devletimizin attığı adımlar ve aşı çalışmalarıyla yeniden bir ivme kazanacağını öngörüyoruz. Bu anlamda TÜGİAD olarak turizmin önemini her fırsatta vurguladığımız gibi çalıştayımız için de Türkiye’nin cennet köşesi Fethiye’yi tercih ettik. TÜGİAD, çok büyük bir aile. Hem turizm sektörünün önemine vurgu yapmak, hem de üyelerimizin birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla Fethiye’yi seçtik. Önümüzdeki aylarda farklı şehirlerde yeni buluşmalar planlıyoruz. TÜGİAD, ilkleri yaşamaya devam edecek. Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Çok değerli tavsiyelerde bulunarak etkinliğimize renk katan Yazar Metin Hara’ya, ekonomi alanındaki tavsiyeleri ile iş dünyamıza ışık tutan Dr. Can Fuat Gürlesel’e ve son olarak hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza dair görüşlerini paylaşan, koçluk mentorluk kavramlarını daha iyi anlamamızı sağlayan ExecutiveCoach Tuna Aktuna’ya TÜGİAD adına yürekten teşekkür ederim. TÜGİAD ailesi, Türkiye’nin geleceği için her zaman her yerde çalışmaya devam edecek” dedi.

METİN HARA’YA SAHNEDE SÜRPRİZ .. Kişisel gelişim alanında yazdığı kitaplarla büyük ses getiren Metin Hara’ya, TÜGİAD üyeleri ile bir araya geleceği seminer öncesinde sürpriz yapıldı. Metin Hara, seminer öncesinde sahnede doğum günü pastasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yapılan jest karşısında mutluluğunu dile getiren Hara, TÜGİAD ailesine teşekkür etti. Sürprizin ardından Hara’nın sunumunu TÜGİAD üyeleri dikkatle takip etti. 

Son Güncelleme: 16.06.2021 15:01
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ÇEVİKEL: TÜGİADMARKA İSİMLER İLE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ
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