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Çevikel: Kapanma sonrası için de ek destekler oluşturulmalı

YENİ DESTEK PAKETLERİ BEKLİYORUZ VE YENİ DESTEK PAKETLERİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇAR, KOSGEB’in 5 milyar TL’lik destek programının işletmelere can suyu olacağını belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, teknoloji odaklı sanayi hamlesi çağrısı için de önemli bir hatırlatmada bulundu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:41
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Çevikel: Kapanma sonrası için de ek destekler oluşturulmalı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli destek programının iş dünyasına bir nebze de olsa nefes aldıracağını söyledi. Çevikel, teknoloji odaklı sanayi hamlesi çağrısı için hatırlatma da yaptı.

İLAVE ADIMLAR ATILMALI.

KOSGEB vasıtasıyla 5 milyar TL bütçeli başlatılan yeni destek programının Covid-19 pandemisinden etkilenen mikro-küçük işletmelere nefes aldıracağını belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Ülkemizde salgınla mücadele ederken bile üretim yapmaktan vazgeçmeyen şirketler için bu tür destekler hayati önemde. Adeta can suyu niteliğindeki benzer desteklerin kapanma sürecinin hemen sonrasında da gündeme alınarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Söz konusu desteklerin, yeni yatırımların önünü açarak ekonomik gelişimimize katkı sağlayacağını düşünüyor ve koyduğumuz büyük hedeflere yaklaşmamızı kolaylaştırmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİNE GEÇ KALINMAMALI.

Nilüfer Çevikel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarca sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında da mobilite çağrısı hatırlatması yaptı. Çevikel, Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik bu özel program ilegelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitenin geliştirilmesi hedefleniyor. Bakanlığın bu kapsamdaki ilk çağrısı, ulaşım araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektörlerinden seçilen ürünleri içeren mobilite çağrısı oldu. 30 Nisan-8 Haziran arasında çağrı ön başvuru dönemi açılan program kapsamında yayınlanan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarına ve Yenilikçi Teknoloji Alanlarına yönelik proje başvuruları kabul edilecek. Çağrı planındaki mobilite başlığı altında yer alan öncelikli ürünlerin üretimine verilecek destek ile yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Önemli atılımlar yapabileceğimiz ve kazanımlar sağlayacağımız bu programa başvurular için yatırımcılarımız geç kalmamalı ifadelerini kullandı.

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Çevikel: Kapanma Sonrası Için De Ek Destekler Oluşturulmalı
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