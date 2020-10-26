Çaykur’dan üreticiye ödeme

RİZE - ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada üreticilerden eylül ayında 204 bin ton yaş çay alındığı bildirilerek, şöyle denildi:



“Eylül ayı yaş çayın bedeli olan 670 Milyon TL’nin ödemeleri, 27-30 Ekim 2020 Salı ve Cuma günü şeklinde iki gün içerisinde yapılacaktır. Diğer bir ödememiz de; Ağustos ayında alınan organik çay fark tutarı olan 24 Milyon TL, 30 Ekim Cuma günü yapılacaktır. Bilindiği gibi üreticilerimizin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemeler, bir sonraki gün çekilebilmektedir.”