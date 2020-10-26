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Çaykur’dan üreticiye ödeme

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üreticilere, eylül ayı yaş çay bedeli olan 670 milyon liranın ödemesine başlıyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 14:33
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Çaykur’dan üreticiye ödeme

RİZE - ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada üreticilerden eylül ayında 204 bin ton yaş çay alındığı bildirilerek, şöyle denildi:

“Eylül ayı yaş çayın bedeli olan 670 Milyon TL’nin ödemeleri, 27-30 Ekim 2020 Salı ve Cuma günü şeklinde iki gün içerisinde yapılacaktır. Diğer bir ödememiz de; Ağustos ayında alınan organik çay fark tutarı olan 24 Milyon TL, 30 Ekim Cuma günü yapılacaktır. Bilindiği gibi üreticilerimizin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemeler, bir sonraki gün çekilebilmektedir.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çaykurüreticiödeme
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