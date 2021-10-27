Çaykur, üreticiden 860 bin 400 ton yaş çay aldı

RİZE - Doğu Karadeniz’de 4 ilde mayıs ayında başlayan yaş çay kampanyası son erdi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kampanya süresince, tarihinin en yüksek rekoltesiyle üreticilerden 860 bin 400 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.



Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay alım kampanyasını basın toplantısında değerlendirdi. 2021 yılı çay alım kampanyasında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 200 bin dolayında üreticiden toplamda 860 bin 400 ton yaş çay aldıklarını açıklayan Alim, “Birinci ve ikinci sürgünde 30 günde alımları tamamladık. Üçüncü sürgünde üreticilerin isteği doğrultusunda çayın tamamını alabilmek için sosyal devlet anlayışıyla 55 günlük kampanya gerçekleştirdik” dedi.



‘150 BİN TON KURU ÇAY SATIŞINA ULAŞACAĞIZ’



Bu yıl rekor çay alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Alim, “Bu yıl 860 bin 400 ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında 164 bin ton yeni kuru çay üretimi yapıldı. Kuru çayın ikinci elemesi ise devam ediyor. 2020 yılından elimizde 3-5 bin ton kuru çay kalacağı düşünülüyor. Şu ana kadar 120 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Türkiye'de 280 bin ton kuru çay tüketimi var. Bunun 150 bin tonunu biz satmış olacağız. Yıl sonunda bu satış rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



‘BEYAZ ÇAYDA 266 KİLOGRAM ALINDI’



Çay satışlarını artırmak için yurt içi ve yurt dışında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Alim, “Bugün itibarıyla 119 bin ton kuru çay ve 77 milyon litre soğuk çay satışı gerçekleştirdik. Kuru çayda yıl sonu satış hedefimiz 150 bin ton olacak. İki ayda bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Beyaz çayda bu yıl beklentilerin altında kalındı. Beyaz çay, güneşli havalarda toplanıyor. Havaların yağışlı olması nedeniyle beyaz çay hasadında 266 kilogram alabildik” ifadelerini kullandı.



3,5 MİLYAR TL ÖDENECEK



Yaş çay bedelleri ödemelerinin sürdüğünü açıklayan Alim, şunları dedi:



“Eylül ayı 199 bin ton yaş çay bedeli karşılığı 770 milyon lira, organik yaş çayla birlikte 800 milyon liraya yakın yaş çay bedeli ödemesi yapılacak. Üreticilerimiz yarından itibaren ürün bedellerini ilgili bankalardan almaya başlayacak. Yaş çay bedeli, budama ve organik çay bedeli olarak üreticilerimize yıl boyunca 3 milyar 500 milyon TL dolayında bir ödeme gerçekleştirmiş olacağız.”



'YENİ ÜLKELERE ÇAY SATIŞI OLACAK'



Yurt dışı fuarlarına katılarak çay satış ağlarını genişletmeye devam ettiklerini belirten Alim, “Yurt dışında Dubai, Rusya ve Almanya'da fuara katıldık. Yeni bağlantı kurulan ülkeler de var. Azerbaycan, Özbekistan ile satış noktasına geldik. Kısa süre içerisinde bu 2 ülkeye çay satışı gerçekleşecek. Bunun yanında İspanya, İngiltere, Gürcistan, Kanada, Tunus, Şili ve Kuveyt gibi ülkelerle bağlantılarımız devam ediyor. Karşılıklı maliyet görüşmeleri devam ediyor. Gerçekleştirildiği zaman paylaşacağız. Kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz" dedi.