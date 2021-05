Çay hasadı başladı

HABER: ŞENER MENGENE

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile birlikte ÇAYKUR Ziraat Çay Bahçesi'nde çay hasadı yaptı.

Çay bizim en önemli değerimiz.

Çay hasadından sonra açıklama yapan Rize valisi Kemal Çeber: “2021 Çay sezonumuz Rize’mize bölgemize ülkemize hayırlı olsun. Çay bizim en önemli değerimiz. Rize çaydır, çay da Rize’dir diyoruz ve pandemi döneminden dolayı da iki sezondur farklı bir çay sezonu yaşıyoruz. Asıl sezonu yaşıyoruz. Biz hem tüm kurumlar olarak ve sektörün ana yöneticisi olarak ÇAYKUR’umuz bu döneme özgü bütün hazırlıklarını yapıyor ve geçen sene nasıl çay sezonumuzu gayet sağlıklı ve verimli şekilde tamamladıysak, bu senede aynısının olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii bu noktada müstahsillerimizin, ortakçılarımızın, yarıcılarımızın ve işçi kardeşlerimizin pandemi ile birlikte onların davranış tarzları bizim için çok daha önem arz ediyor.”

Ekstra bir kısıtlama yapmadık

Sorunsuz bir sezon geçirmek için her türlü tedbirlerin alındığını belirten Vali Çeber: “Biz her türlü tedbiri alıyoruz, ÇAYKUR’umuz kurumsal anlamda fabrikalarda, çay alım yerlerinde her türlü tedbirin alıyor. İlgili kurumlarımız, muhtarlarımız, ziraat odalarımız her türlü tedbir alıyor. Ama işin aslı da vatandaşımızın kendisine kalıyor. Bu sene herhangi bir ekstra yasak kararı kısıtlama kararı ekstra bir uygulama yapmadık. Çünkü hep söylüyoruz geçen sene bir bilinmeyenler mücadele ediyorduk, bugün herkes her şeyi biliyor neye dikkat etmesi gerektiğini biliyor. Biz de müstahsilimize, çalışan kardeşlerimize hepsine güveniyoruz. Onların göstereceği özenle sağlıklı sıhhatli bir çay sözünü geçireceğinize inanıyoruz.”

Pandemi Rizeliyi çay bahçelerine döndürdü

İki sezondur pandemiden dolayı yaşanan işçi sıkıntıları neticesinde Rizelilerin çay bahçelerine geri döndüğünü ve bunun hem çayın kalitesine hem de ekonomiye olumlu yansıdığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber: “Geçen sene de söyledik pandeminin belki de eğer varsa olumlu bir etkisi bunlardan herhalde en önemlisi ilimiz için Rizeli müstahsilleri çay bahçesine Rizelilerin çay bahçelerine dönmesidir. Hem bu sayede çok ciddi bir kaynak ilimizde ve ülkemizde kaldı kalmış oldu, hem de çayımızda ciddi bir kalite artışı oldu. Hep söylüyorum ziyaret ettiğim fabrikalarda bile fabrika sahipleri çalışanlar ve bizler söylüyoruz toplanan çayın kokusu da farklı niteliği de farklı kalitesi de farklı. İnsanlara çok daha güzel çay içiyoruz. İnsanlarımızın yeniden çay bahçeleri ile buluşmuş olması bizi çok mutlu ediyor. Biz pandemiden sonra da bunun böyle devam etmesini arzu ediyoruz. Ben bu duygularla çay sezonumuzun, devletimizin de bütün vatandaşlardan benim aldığım dönüş olarak çaya güzel güzel fiyat vermiş olması ile beraber çok daha verimli, sağlıklı bereketli geçmesini temenni ediyorum tüm vatandaşlarıma sağlık içerisinde kazasız belasız güzel bir çay sezonu diliyorum. Başta ÇAYKUR’umuz olmak üzere genel müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum hem de sektördeki tüm işletmesi olan kardeşlerime de bol kazançlar bereketli bir çay sezonu diliyorum.”

Çay içmek gibi çay hasadı da koronaya iyi geliyor

İki sezondur pandemi tedbirleri ile çay hasadı yapıldığını belirten Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR olarak hem fabrikalarda hem de çay alım yerlerinde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Sağlıkla ilgili makalelerde çay içmenin koranaya karşı iyi geldiği belirtiliyor, bizce de çay hasadı da koronaya iyi geliyor diyen Genel Müdür Alim: “Tıbbi makalelerde çay içmenin koronoya iyi geldiği söylendiği gibi bahçede çay hasadı yapmak da koronaya iyi geliyor. Bahçede üreticiler birbirlerinden mesafeli şekilde çay hasatlarını yapıyor. Mümkün olduğunca birbirlerinden uzak kalıyorlar. Bahçede temiz havada doğa ile iç içe çalışıldığı için korona için endişeli bir durum yok” dedi.