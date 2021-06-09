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Canovate Group, hassas kontrollü klimalarda global firmalar ile rekabet ediyor

Canovate Hassas Kontrollü Klimalar,  ABD, Çin, Almanya ile rekabet ediyor

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:34
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Canovate Group, hassas kontrollü klimalarda global firmalar ile rekabet ediyor

HABER: DİNÇER KARACALAR


 

Fiber optik ve data center sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın ilk 10 global markası arasında yer alan ileri teknoloji şirketi Canovate Group, yerli ve milli olarak geliştirdiği “hassas kontrollü klima cihazları”nda global firmalar ile rekabet etmeye devam ediyor.

Canovate Group’un hassas kontrollü klimaları, küresel pazarda ABD, Çin, Almanya’daki firmalar ile rekabet ediyor. Balkan ülkeleri ve Körfez ülkelerinde ciddi bir pazar payı elde eden Canovate, önümüzdeki dönemde hassas kontrollü klimalarda dünyanın sayılı markaları arasında yer almayı hedefliyor.

Canovate hassas kontrollü klima cihazları, veri merkezleri, laboratuvarlar, müzeler, arşiv odaları, ups odaları, sistem odaları, kütüphaneler, elektrik pano odaları, hastaneler, bilgisayar odaları, mühimmat ve askeri radar tesisleri gibi mekanların, hassas iklimlendirilmesi için gereklidir. En ufak bir hatanın büyük bir bilgi kaybı ve maliyetle sonuçlanmasının önüne geçilmesi noktasında da hayati önem taşımaktadır.


Canovate Hassas Kontrollü Klimaları, rakiplerinden ayıran özellikleri nelerdir?

Hassas kontrollü klimaları geliştirerek uluslararası standarda taşıyan yerli ve mili ileri teknoloji şirketi olduklarını ifade eden Canovate Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu, şunları söyledi:

“Canovate hassas kontrollü klima cihazları, ülkemizdeki telekomünikasyon firmalarının ana ekipmanları arasındadır. Yerli ve milli üretim yapan firmamız, global telekomünikasyon firmalarının da ana tedarikçilerinden birisi olmuştur. Canovate hassas kontrollü klimaların artı özelliklerine değindiğimizde, tamamen yerli tasarımdır ve milli üretimdir. Cihazların içindeki tüm ekipmanlara önden erişim imkanı vardır ve bu da servis bakım kolaylığı sağlamaktadır. Fan ve filtrelere, kızaklı yapısı sayesinde kolay müdahale edilebilir. SHR duyulur ısı oranı 1 olmakla beraber, tüm kapasitelerden maksimum verim alınabilmektedir. Sahip olduğumuz test merkezimiz sayesinde, istediğimiz iç oda ve dış hava şartını sağlayarak, cihazları maksimum noktalarda test edebilme imkanına sahibiz. Ülkemiz geneline ve ihraç pazarlarımıza satış sonrası servis sağlıyoruz” dedi.

Talep katlanarak artıyor

Hassas kontrollü klimaların gerekli sıcaklık ve nem kontrolünü sağlamaya yarayan iklimlendirme cihazları olduğunu anlatan Alper Zülkaroğlu, şunları kaydetti:

“Hassas kontrollü klimalar, sıcaklık ve nem kontrolünün gerekli olduğu uygulamalarda kullanılan, endüstriyel tip yüksek verimli ve hassas iklimlendirme yapan cihazlardır. Yılboyunca her gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan hassas kontrollü klima cihazları, gerekli sıcaklık, nem ve filtrasyonu sağlayarak, elektronik ekipmanların çalışma ömrünü ve verimliliğini üst düzeye çıkartır. Çalıştıkları süre boyunca bulundukları alana ısı yayan bu cihaz ve sistemlerde, doğru soğutma sağlanamaması durumunda artan ısınma, veri kayıplarına ve sistemin kısa sürede ömrünü tüketmesine neden olabiliyor. Karşımıza çıkan diğer bir faktör de, nem miktarındaki artış, elektronik cihazlarda oksitlenmeye bağlı kayıplar oluşturabiliyor. Kısaca, dünya genelinde sektöre olan talep katlanarak artıyor. Ülkemizde, sektör oldukça hareketlidir. Özellikle, yeni veri merkezleri kurulumu, şirketlerin veri güvenliğini ön planda tutarak kendi sistem odalarını kurmaları, askeri alanlardaki uygulama miktarlarının artması, fabrika ve hastanelerdeki laboratuvarlarda hassas klima kullanımın yaygınlaşması yatırımlarında geleneksel klimaların yerine, daha verimli ve yüksek performanslı olan hassas kontrollü klima cihazları tercih edilmektedir” diye konuştu.

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