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Canovate Group, Frankfurt’tan milyon dolarlık anlaşma ile döndü 

Türkiye’nin ileri teknoloji firması Canovate Group, konusunda Dünya’nın sayılı ar-ge ve inovasyon odaklı firmalarından birisidir. Veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın ilk 10 markası arasında yer alan Canovate Group, bilişim, telekom, savunma sanayi, balistik sistemler, elektro-optik sistemler, ısıtma/soğutma, parcel/kargo gibi birçok alanda ileri teknoloji ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.

17 Kasım 2022 Perşembe 14:05
Canovate Group, Frankfurt’tan milyon dolarlık anlaşma ile döndü 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Global fuarlara yoğun olarak katılan Canovate Group, geçtiğimiz günlerde Frankfurt’ta Parcel+Post Expo 2022’ye katıldı. Canovate Genel Müdürü Gün Evren Gören, Mühendislik ve Teknoloji Direktörü Tolga Sugetiren, Ar-Ge Danışmanı Tugay Osmanoğlu ve Teknik Ürün Yöneticisi Cemil Şanlı, standı ziyaret eden firmalara geniş bilgiler verdiler ve fuardan milyon dolarlık anlaşmalar ile döndüler.  

Fuar sırasında dünyanın dört bir yanından alıcılarla görüştüklerini ifade eden Canovate Group Genel Müdürü Gün Evren Gören, şunları söyledi:

“Fuarda ağırlıklı olarak, depo yönetim, otomasyon, taşıma ve sınıflandırma, akıllı kargo dolabı, lojistik ve yazılım çözümleri mevcuttu. Standımızda, Parcela olarak Akıllı Kargo Dolabı çözümlerimizi, Canovate olarak Micro DC (Datacenter) ve üretimine yeni başladığımız Vending Machine (CanteenMatic) ürünlerimizin tanıtımını yaptık. Almanya, Fransa, Polonya, Çekya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Fas, Bulgaristan, İsrail, Meksika gibi birçok ülkeden potansiyel müşteri adaylarımız oluştu. İki yeni müşteri ile ürün siparişi üzerine anlaşmalar sağlandı. Mevcut kargo operatörü müşterimiz ile toplu bir sipariş için anlaşmaya varıldı. Hem yazılım, hem de donanım üreticisi olmamız, global firmaların ilgisini çekerken, pandemi ve savaş sonrası Avrupa’daki maliyet artışları nedeniyle yazılım sahibi olan firmalara donanım desteği, sadece donanımı üretimi yapan firmalara da yazılım desteği verebileceğimiz bir iş modelinin oluşması da değerlendirildi. %100 yerli ve milli olarak ar-ge ve üretimini yaptığımız ürünlerimize ilgi yoğundu. Kargo dolabı kategorisinde Edge ve Era’nın yeni özellikler eklenmiş son versiyonları takdir topladı. Ayrıca, First Mile tarafındaki kargoyu şubesiz göndermeyi sağlayan yeni dolabımız yoğun ilgi gördü. Katılımcılar Edge Computing ve Endüstri 4.0 kapsamında Micro DC çözümümüzü çok başarılı buldular. Vending machine (Gıda Otomatı) ürünümüz ise standımızın buluşma noktası olmasını sağladı. Bu ürünümüzün ayrıca lojistik danışmanlık hizmeti veren firmaların ilgi alanına girmesi de bizleri ürünün pazarlanması konusunda heyecanlandırdı. Özetle standımızda, dört kıtadan çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık ve posta operatörleri, kargo operatörleri ve e-ticaret platformları, Canovate’nin anahtar teslimi çözümlerine yoğun ilgi ve talep gösterdiler.” dedi.

Yeni iş fırsatları değerlendirildi

Fuarın verimli geçtiğini anlatan Canovate Group Mühendislik ve Teknoloji Direktörü Tolga Sugetiren, şunları kaydetti:

“Pazardaki yeni gelişmeleri, müşterilerin kısa ve orta vade ihtiyaçlarını ve rakiplerimizin ürünlerini tanıma ve değerlendirme şansımız oldu. Potansiyel müşterilerle tanıştık ve mevcut müşterilerimizle yeni iş fırsatlarını değerlendirdik. Canovate’in yüksek ar-ge ve üretim kabiliyetlerini, teknolojik üstünlüklerini, uçtan uca çözüm sunmasını ve uluslararası deneyimini başarıyla yansıttık. Parcela olarak, 3 ürünümüzün tanıtımını yaptık. Parcela Era, Parcela Edge ve Şubesiz kargonun ilk adımı olan Parcela First Mile Drop off ürünlerimizi sergiledik. Yoğun bir saha uygulaması yaptığımız Parcela Era ürünümüz, sektöre yeni girecek firmaların ilgisini çekerken, kargo dolabı ağını geliştiren kurumlar ise Parcela Edge ürünümüze ilgi gösterdiler. Parcela Edge ürünümüz hafif ve kolay taşınabilir olması, mobil uygulama ile çalışması, enerji kaynağı olarak lityum batarya ve güneş paneli kullanması ve düşük enerji tüketimi ile dikkatleri üzerine çekti. Fuarda en çok ilgi çeken diğer bir ürünümüz yeni lansmanını yaptığımız şubesiz kargonun ilk adımı olacak Parcela First Mile idi. Gönderilecek paketin yapay zeka algoritmaları ile ölçümlerini yapıp, uygun göze yerleştirilmesini sağlayarak paket kabulü yapabilmesiyle katılımcılardan geçer notu aldı.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Canovate Group
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