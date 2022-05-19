Canovate Group, data center ve fiber optikte Avrupa’da atağa geçecek

Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerindeki fiber optik yatırımlarda %70-80 oranında büyüme beklentisi FTTH Council Europe verilerine göre kaydedildi. Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde de fiber optik alanındaki yatırımların hızlandığı gözleniyor. Datacenter alanında ise, “Edge Computing” uygulamaları kapsamında özellikle Mikro ve Mini veri merkezleri çözümlerinde %25-30 oranlarında büyüme bekleniyor.
Dünyanın sayılı ar-ge ve inovasyon odaklı şirketler grubu olan Canovate Group, data center (veri merkezi) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın ilk 8 markası arasında yer alıyor. Üretiminin %70’ni 80’e yakın ülkeye ihracat eden Canovate Group, Latin Amerika, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ülkeleri dahil dünyanın her yerinde Türk bayrağını ileri teknoloji alanında dalgalandırıyor.
Bu yıl global pazarlarda %40’ın üzerinde büyüme hedeflediklerini ifade eden Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları söyledi:
“Canovate Group olarak Hollanda’nın Maastrich şehrinde açtığımız lojistik merkezimizle birlikte bu lokasyonun avantajlarını kullanarak Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde fiber optik ve data center alanındaki satışlarımızı artırmayı planlıyoruz. Lojistik merkezimiz sayesinde ürün tedarik zamanlarını azaltarak, özellikle Uzakdoğu ve ABD kökenli rakiplerimize göre, tedarik zincirinde ciddi bir avantaj sağlayacağız. 2022 yılında özellikle tedarik zincirinde hızlı ürün ve servis veren firmaların öne çıkacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda, Suudi Arabistan, Mısır, BAE gibi ülkelerle ilişkilerde normalleşmeye girilmesiyle birlikte, bu pazarlarda daha aktif olacağımızı gözlemliyoruz. Ayrıca, son yıllarda hızlı gelişen Afrika ve Orta Asya pazarlarında da iş ve çözüm ortaklarımız ile satışların artırılmasını planlıyoruz. Bu yıl, global pazarlarda %40’ın üzerinde bir büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.
Bilgi çağının mihenk taşları, fiber optik altyapı ve veri merkezleridir
Dijital dönüşümün dünyanın gündeminde olduğunu anlatarak konuşmasına devam eden Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları kaydetti:
“Dijital dönüşüm kapsamında konuşulan 5G hizmetleri, akıllı şehirler, akıllı fabrikalar ve nesnelerin interneti- IoT gibi tüm uygulamaların alt yapısı ve bu veri hızlarını destekleyebilecek tek iletişim altyapısı “fiber optik” çözümlerdir. Fiber optik çözümler; iletişim, güvenlik, bant genişliği, mesafe ve daha düşük genel maliyet gibi tüm avantajlarının yanı sıra, IOT, Endüstri 4.0 ve akıllı şehir uygulamaları gibi teknolojide sürekli değişen gereksinimleri karşılayabilmesi nedeniyle en uzun kullanım ömrünü de sunmaktadır. Halihazırda kullandığımız bakır kablo sistemler, bu tip yeni uygulamaları desteklememektedir ve bakır kablo kullanılarak yapılacak yatırımlar 3-4 sene içinde yetersiz kalarak, bu sistemlerin yeniden fiber altyapı ile yenilenme ihtiyacı doğacaktır. O nedenle iletişim altyapısında fiber optik yatırımın yapılması zaruridir. Aynı zamanda datacenter alanında ise “Edge Computing” uygulamaları kapsamında özellikle Mikro ve Mini veri merkezleri çözümlerinde %25-30 oranlarında büyüme gerçekleşecektir. 5G ve nesnelerin interneti IoT gibi uygulamalarda, verinin en hızlı şekilde aktarılması ve işlenmesi elzemdir. Son kullanıcı tarafında oluşan ve giderek artan veri yükünün, merkezi ve büyük datacenter’lara gönderilmesi ve orada işlenmesi, zaman ve veri kayıplarına yol açabilmektedir. Bundan dolayı bugün gelecekte, verinin oluştuğu yere, yani kullanıcıya yakın bu veriyi işleyebilecek ve saklayacak küçük çaplı veri merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uygulamaya “Edge Compunting” adı verilmektedir. Söz konusu küçük veri merkezlerine ihtiyacın artacağını çok önceden öngören Canovate Group, bu alanda pazarda öncü olacak birçok çözümü uzun zaman önceden geliştirmiştir ve ülkemizin yanı sıra global pazarlara sunmaktadır. Konuyu özetlersek, bilgi çağının olmazsa olmaz mihenk taşları, fiber optik altyapı ve veri merkezleridir. Teknolojide geri kalmamak için tüm ülkelerin, bu alanda dijital stratejilerini biran önce oluşturarak, yatırım yapmaları gereklidir.” diye konuştu.
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