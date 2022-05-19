Canovate Group, data center ve fiber optikte Avrupa’da atağa geçecek

Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerindeki fiber optik yatırımlarda %70-80 oranında büyüme beklentisi FTTH Council Europe verilerine göre kaydedildi. Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde de fiber optik alanındaki yatırımların hızlandığı gözleniyor. Datacenter alanında ise, “Edge Computing” uygulamaları kapsamında özellikle Mikro ve Mini veri merkezleri çözümlerinde %25-30 oranlarında büyüme bekleniyor.

Dünyanın sayılı ar-ge ve inovasyon odaklı şirketler grubu olan Canovate Group, data center (veri merkezi) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın ilk 8 markası arasında yer alıyor. Üretiminin %70’ni 80’e yakın ülkeye ihracat eden Canovate Group, Latin Amerika, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ülkeleri dahil dünyanın her yerinde Türk bayrağını ileri teknoloji alanında dalgalandırıyor.

Bu yıl global pazarlarda %40’ın üzerinde büyüme hedeflediklerini ifade eden Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları söyledi:

“ Canovate Group olarak Hollanda’nın Maastrich şehrinde açtığımız lojistik merkezimizle birlikte bu lokasyonun avantajlarını kullanarak Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde fiber optik ve data center alanındaki satışlarımızı artırmayı planlıyoruz. Lojistik merkezimiz sayesinde ürün tedarik zamanlarını azaltarak, özellikle Uzakdoğu ve ABD kökenli rakiplerimize göre, tedarik zincirinde ciddi bir avantaj sağlayacağız. 2022 yılında özellikle tedarik zincirinde hızlı ürün ve servis veren firmaların öne çıkacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda, Suudi Arabistan, Mısır, BAE gibi ülkelerle ilişkilerde normalleşmeye girilmesiyle birlikte, bu pazarlarda daha aktif olacağımızı gözlemliyoruz. Ayrıca, son yıllarda hızlı gelişen Afrika ve Orta Asya pazarlarında da iş ve çözüm ortaklarımız ile satışların artırılmasını planlıyoruz. Bu yıl, global pazarlarda %40’ın üzerinde bir büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

Bilgi çağının mihenk taşları, fiber optik altyapı ve veri merkezleridir

Dijital dönüşümün dünyanın gündeminde olduğunu anlatarak konuşmasına devam eden Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları kaydetti: