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Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu

Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde muhtarlık tarafından başlatılan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Herşey bir tohumla başlar’ projesi kapsamında 50 dönümlük arazide yerli ve milli tohumlar Cumhuriyet, Nusret, Abide, Anafartalar, Saban, Bereket, Yüksel, Köprü, Adatepe, Atabey, İmbat ve Kayı tohumları toprakla buluşturuldu.

Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu

Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde muhtarlık tarafından başlatılan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Herşey bir tohumla başlar’ projesi kapsamında 50 dönümlük arazide yerli ve milli tohumlar Cumhuriyet, Nusret, Abide, Anafartalar, Saban, Bereket, Yüksel, Köprü, Adatepe, Atabey, İmbat ve Kayı tohumları toprakla buluşturuldu.

09 Aralık 2019 Pazartesi 14:05
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Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu

ÇANAKKALE - Çıplak köyünde köy muhtarlığı çiftçilere yerli ve milli tohum kullanmalarını teşvik etmek amacıyla, ‘Herşey bir tohumla başlar’ projesini başlattı. Projenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kabul edilmesinin ardından köy muhtarlığına yerli ve milli tohumlar verildi. Muhtar Ufuk Göçoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin koordinesiyle tohumlar toprakla buluşturuldu. 

‘Yerli tohum’ projesini, son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki olarak hayata geçirmeye karar verdiklerini belirten Çıplak köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu, “Muhtarlık olarak ‘Her şey bir tohumla başlar’ dedik. Son dönemlerde gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki göstermek için, Tarım İl Müdürlüğü ile görüşmemizin ardından bu işe başladık. Projemize destek olabileceklerini söylediler. Çanakkale Çıplak köyünde yerli, milli, Türk tohumlarımızı dikmek için bu projeyi başlattık. Bu tohumlarımız arasında, Cumhuriyet, Nusret, Abide, Anafartalar, Saban, Bereket, Yüksel, Köprü ve Adatepe isimli tohumlarımız var, bunlar buğday tohumlarımız. Arpa tohumlarım ise Atabey ve İmbat. Yulaf tohumumuz ise Kayı. Hayvancı arkadaşlarımız için süt otu dediğimiz, Efe adında bir tohumumuz var. Yem bezelyesi olarak da Taşkent tohumumuz bulunuyor. Tohumlarımızı dikeceğimiz araziyi bütün köylülerimizin destekleriyle, el birliğiyle hazırladık. Tohumlarımızı buraya parsel parsel dikeceğiz. Hasat sonunda da il çapında bütün köylerimize tohumlarımızı göstereceğiz. Yaklaşık 50 dönümlük bir arazide bu dikim yapılacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Ve Milli TohumToprakçanakkale
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