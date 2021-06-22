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BURSİAD’tan Bursaspor’a Ziyaret

22 Haziran 2021 Salı 12:16
29 Okunma
BURSİAD’tan Bursaspor’a Ziyaret

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Tan, Kıvanç Cakalıoğlu, Abdülkerim Demir, Mahmut Kemal Bilgin, Burakhan Kutlucan, Alihan Barışcı, Emre Şankaya ve Emre Planalı, Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler ile İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Serhat Akgün hazır bulundu. Ekip Liderimiz Emin Adanur ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek BURSİAD’a bugüne kadar yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

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BURSİADtan Bursaspora Ziyaret
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