Bursa Suuçtu'da Eko Turizmde Hamle

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Kısıtlamalardan arta kalan zamanlarda 'doğaya kaçışın' ilk noktası olan Suuçtu Şelalesi pandemi sonrasına hazırlanıyor. Proje ile Suuçtu'nun gözden kaçan yüzü turizme dahil edilirken, yöre insanı da zengin doğal kaynakların fakir bekçiliğinden kurtarılacak.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Bursa'nın sayılı tabiat turizmi destinasyon alanlarının başında gelen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Mustafakemapaşa Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, eko turizm merkezi oluyor. Ziyaretçilerin gün boyu faal olarak güvenle vakit geçirmeleri hedefiyle planlan proje ile Suuçtu'daki dere boyu güzergâhı, 4 bin metrelik bisiket yolu ve 3.230 metrelik yürüyüş yolu parkuru ile donatılacak. Ekosistem yaklaşımı ile doğal kaynaklara zarar vermeden en yüksek fayda sağlamak suretiyle bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını sağlamak için düğmeye basan Orman Genel Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sınırları içinde bulunan Mustafakemalpaşa'daki Suuçtu Şelalesi'ndeki ekolojik ve biyolojik zenginliği rekreatif, dinlenme ve macera alanlarıyla buluşturuyor. Mustafakemalpaşa'da Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan ve bölgenin eko turizm potansiyelini arttırmak amacıyla projelendirilen yatırım ile Suuçtu'da dere boyunu takip edecek şekilde doğal yapılardan imal edilen bisiklet parkuru, yürüyüş yolu, seyir terası, köprü, merdiven ve çeşmelerden oluşan yenilikler hayata geçirilecek. 12 Mart'ta ihalesi yapılacak proje ile etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın gözden kaçan yüzü de 'çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alan turizm' olarak tanımlanan eko turizm alanına dahil edilerek, yeni yapı ve donatılara kavuşacak. Doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesinden hareketle Suuçtu Tabiat Parkı'nın sosyal yaşama lanı; parkın girişinden Belediye Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu alana kadar dere boyunu takip edecek güzergâhta 4 bin metrelik bisiklet yolu, 3.230 metrelik yürüyüş yolu, doğaya uyumlu 6 adet seyir terası, köprü ve çeşmelerle zenginleşecek. Proje kapsamında yangın yönetmeliklerine uygun önlemler alınarak, bölgeninin flora ve yaban hayatının tanıtılması içinde bilgilendirme tabelaları yerleştirilecek. Eko turizm parkurunda ziyaretçilerin treaking ve dağ bisikleti aktiviteleriyle aktif ve güvenli bir şekilde vakit geçirmesinin sağlanması için piknik yapılmayacak. Yöre insanına istihdam sağlayarak aile bütçelerine de katkıda bulunması planlan proje ile belli sayıdaki kişiye eko turizm eğitimi verilerek, bölge insanı zengin doğal kaynakların fakir bekçiliğinden kurtarılacak. Suuçtu Eko Turizm Alanı Yapı ve Donatı İhalesi, 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılacak ihalenin ardından sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak, 45 gün içinde proje tamamlanacak.