BURSA PERDER BAŞKANI KILIÇ’TAN ÇAĞRI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, tam kapanmada yok pahasına satılan salatalıkların devlet kurumları ve iş dünyası tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması çağrısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altında alan Koronavirüs salgınının yayılımının azalması için yapılan kısıtlamalar sonucu marketlerdeki sebze ve meyve alışverişleri duraksadı. Ürünlerini yok pahasına satışa sunan salatalık üreticilerinin çok zor durumda olduğunu vurgulayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bursa Şubesi (Bursa PERDER) Başkanı Haşim Kılıç, Ülke ekonomisini sırtlayan ve emeklerinin karşılığını alamayan çiftçilerimize destek olmalıyız diyerek elde kalan ürünlerin satın alınması çağrısını yaptı. ÇİFTÇİMİZE DESTEK OLMALIYIZ.

Pandemi döneminde satışların sekteye uğraması nedeniyle üreticilerin mahsullerini satamayarak zarar ettiğini ifade eden Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynayan çiftçilerimiz, bu zorlu süreçte pazarlarda ve marketlerde alışverişin azalması nedeniyle ürünlerini satamaz duruma gelmiştir. Gıda sektöründe önemli bir dinamik olan üreticiler, bu dönemde yüksek maliyetle ürettikleri ürünü değerinin çok altında bir fiyatla satmak durumunda kaldı. Devletimizin öncülüğünde iş dünyası olarak, çiftçilerimize destek olmalı ve ekonomiye katkı sağlamalıyız. Elde kalan salatalıkları satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırırsak, değerlerimize uygun bir dayanışma örneği sergilemiş olacağız ifadelerini kullandı.

DEPOLARDA ÇÜRÜYOR. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak yardımlaşmanın artması gerektiğini de belirten Haşim Kılıç, Devletimiz, birbirimize destek olmamız gereken bu zamanlarda üreticinin lehine birçok teşvik sundu. Fakat salgın döneminde satışların azalması nedeniyle gıda sektörünün önemli tüketim ürünlerinden biri olan salatalıklar, depolarda çürüyecek duruma geldi. Bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmek için depoda alıcı bulamayan ve çürümeye mahkûm olan salatalıkları satın alarak üreticiyi mutlu etmeliyiz. Gelin el ele verelim ve halkımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirelim dedi.