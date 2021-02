BTSO Başkanı İbrahim Burkay: TOGG'un Koltuk Ve Döşemesini Bursa'dan 2 Firma Yapıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli otomobilde Bursa'nın önemli bir ağırlığı olduğuna işaret ederek, "Şu an Bursa'da iki firmamız yapıyor. TOGG'un bunları duyurması lazım, duyuracak da. En son zaten Mustafa Varank bakanımızla TOGG'da incelemeler yaptık, orada da özellikle yine otonom sürüşte birkaç firmanın üzerinde çalışma yaptık neler yapabiliriz diye dedi. "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor" ekinliğinde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve salgına karşı alınan tedbirlerinin tüm ülke ekonomilerini ciddi şekilde etkilediğini ancak aynı zamanda yeni iş modellerinin de geliştirildiğini söyledi. Salgının şirketlere yaptığı en büyük etkinin "ön göremezlik" olduğuna dikkati çeken Burkay, sanayideki şirketlerin talepleri karşılamadaki en büyük sıkıntılardan birinin de ham madde eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi. Bu süreçte ilgili bakanlıklarla ve özellikle politika yapıcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin çok etkili olduğunu belirten Burkay, "Özellikle Kovid-19'un ortaya çıktığı ilk günden bu yana gerçekten çok proaktif bir politika takip edildi. Özellikle bu destek paketlerinde. Çünkü her şey yeni şartlarda yeni normale göre dizayn edildi. Ve birçok önlem destek paketi hayata geçtiğinde içerisinde problemleri de barındırıyordu. Uygulama esnasında karşımıza çıkan problemleri çözmek üzere de bizler oda olarak üyelerimizle çok sıkı bir ilişki içindeydik. Oradaki aksaklıkları derhal geri dönüşler alarak yetkili kurumlarımıza, bakanlıklarımıza ilettik ve çözüm yolları aramaya başladık. Birçoğunu da çözdük şükürler olsun." değerlendirmesini yaptı.Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ile yeni jenerasyonda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Burkay, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2006 yılından bu yana Türkiye'nin mevcut gücünü, gelecek 30-40 yılı şekillendirecek olan dünyadaki gelişmeleri de takip ederek hangi alanları kaydırmaları gerektiğiyle ilgili önemli stratejik çalışmalar yaptıklarını aktaran Burkay, konvansiyonel ve klasik sektörlerden bu yeni alanlara geçiş ve dönüşüm yapılması gerektiğini dile getirdi. 2010 yılında ortaya koydukları Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi projesinin önemine değinen Burkay, şunları kaydetti. Aslında yeni jenerasyona bir farkındalık vermek bu merkezlerin en önemli görevlerinden biri. Bu merkezlerden ülkenin her yerinde olması mümkün değil, dünyada bile sayılı var bunlardan. Bursa nasıl otomotivde, otomotiv yan sanayisinde, makinede, tekstilde, kimyada Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biriyse bu yeni alanlarda da Bursa merkez olmak zorunda. Dünyada çünkü örnekleri hep böyle. Baktığınız zaman otomotiv, otomotiv yan sanayinde çalışan firmaların çoğu, uzay ve havacılıkta çok ciddi komponent üretmekte. Yine bu otonom sürüşten tutun da savunma sanayindeki diğer tüm platformlarda hep bu alt yapıya sahip şirketler bu platformların en önemli üyeleri konumunda. Biz de dedik ki 'Bursa'daki şirketlerimizi bu noktaya dönüştürürken, gençliğin de bu alanlara ilgi duymasını sağlamamız lazım.' Bu merkezi bu açıdan kurduk. Geçtiğimiz aylarda bu merkezin açılışını gerçekleştirdik. Salgından dolayı şu an ziyaretçi kabul edemiyoruz ama burası Türkiye'nin ve bölgenin en önemli uzay ve havacılıktaki deneyimleme merkezi olacak. TOGG'un elektrikli otomobili Türkiye için bir devrim niteliğinde. Otomotivde Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'yı bir üretim merkezi olarak seçmesinin tesadüf olmadığına dikkati çeken Burkay, şöyle devam etti. Bursa gerçekten bu anlamda TOGG'un ihtiyacı olan yerlileştirmeyle alakalı tüm komponentlerde otonom sürüş de dahil çok ciddi şirketlere sahip. Bu anlamda tabii TOGG'un elektrikli otomobili Türkiye için bir devrim niteliğinde. Sebebi de şu dünyada bu yenil nesil teknolojilere ve yeni alanlara dönüşümü sağlayan en önemli sektör otomotiv sektörü. Çünkü otomotiv sektörü ticari ürün üreten bir sektör ve teknolojilerin en hızlı geliştirildiği alanlardan bir tanesi. Ve burada geliştirilen teknolojilerin birçoğu savunma sanayinde, uzay ve havacılıkta, raylı sistemlerde ve diğer sektörlerde çok rahatlıkla kullanılıyor. Bu açıdan elektrikli otomobilin Türkiye'de ana sanayi olarak üretiliyor olmasının, Türkiye için ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümü için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem firmalarımızla hem TOGG'la her hafta toplantı yapıyoruz. TOGG'un koltuk ve iç döşemesinin imalatına Bursa'dan birçok talip çıkmasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Burkay, "Şu an Bursa'da 2 firmamız yapıyor. Onların isimlerini zikredemiyoruz. Çünkü TOGG'un bunları duyurması lazım, duyuracak da. En son zaten Mustafa Varank bakanımızla TOGG'da incelemeler yaptık, orada da özellikle yine otonom sürüşte birkaç firmanın üzerinde çalışma yaptık neler yapabiliriz diye. Neredeyse bu konuyla ilgili her hafta toplantı yapıyoruz hem firmalarımızla hem TOGG'la." ifadelerini kullandı. Küçük esnaf tedbirleri merkeze alarak yeniden açılmayı bekliyor. İbrahim Burkay, salgın dönemindeki destek paketlerine ve küçük işletmelerin yeni taleplerine de değindi. Salgın dönemde avantajlı gruplar olduğu gibi dezavantajlı grupların da olduğunu kaydeden Burkay, özellikle hizmet sektörü ve yeme içme sektörü başta olmak üzere, turizm acenteleri, sigorta şirketleri, otelcilik gibi alanlarda faaliyet gösteren küçük esnafın sorunları olduğunu dile getirdi. Bu tür esnaflar için artık borç stokunun ötelemesinden ziyade borcu oluşturmayacak destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Burkay, "Şu anda istenen şey aslında nasıl ki belli tedbirler kapsamında belli merkezler açılabiliyor, çalışabiliyor bu hizmet sektöründe özellikle yeme-içme sektöründeki firmalarımızın da bu tedbirleri merkeze koyarak artık açılması lazım. Tabii ki sağlık çok önemli, ama şu anda bu esnaf kesimimiz zor durumda. Onların taleplerini de dillendiriyoruz. Bununla ilgili 5 önerimiz oldu dedi. Burkay ayrıca teknik tekstil konusunda Türkiye'nin çok iyi gittiğini ve Bursa'daki firmaların büyük çoğunluğunun yatırımlarını teknik ve fonksiyonel tekstile yaptığını sözlerine ekledi.