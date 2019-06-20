Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

İSTANBUL - Borsa İstanbul’daki seminer, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, Finansal Raporlama Konseyi Kurumsal Raporlama Projesinin Geleceği Danışma Kurulu Başkanı Paul Druckman, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Prof. Judge Mervyn King, ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın açılış gongunu çalmasıyla başladı.

SPK BAŞKANI: SERMAYE PİYASALARIMIZA OLUMLU KATKISI OLACAK

Açılış konuşmasını yapan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Şirketlerin çalışanlarına, hissedarlarına, içinde bulundukları topluma ve hatta tüm ekosisteme karşı sorumlu ve şeffaf olmalarının beklendiği bir dönemdeyiz. İhtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesi için finansal ve finansal olmayan bilgilerin bir bütün halinde ve birbiriyle ilişkili olarak sunulabilmesine imkan veren entegre raporlama, bu ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Entegre raporlama sayesinde yatırımcıların karar alırken, şirketlerin finansal riskleri kadar, finansal olmayan risklerini de gördüğü, bu risklerini nasıl yönettiğini ve kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir değer yarattığını daha iyi anladığı ifade edilmektedir. SPK olarak, ülkemizde entegre raporlamanın yaygınlaşmasının sermaye piyasalarımıza olumlu katkılarının olacağını değerlendirmekte ve bu konunun ülkemizde gerek şirketler, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse diğer aktörler tarafından büyük bir ciddiyetle sahiplenilmesinden memnuniyet duymaktayız” dedi.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ: ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya da konuşmasında şunları söyledi:

“Düzenleyici ve uygulayıcı kurumlar olarak bireysel emeklilik sisteminde yer alan belirli fonların varlık dağılımının asgari yüzde 10’unun borsamızda işlem gören paylara, özellikle de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olan şirketlere yönlendirilmesi konusunda birlikte çalıştık. Entegre raporlama ve genel olarak raporlamanın geleceği konularındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor ve bu alanda ülkemizde yapılan çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Gerek düzenlemede gerek icrada yetkili bir kuruluş olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.”

YATIRIMCILAR FARKINDALIK KAZANDI

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ise günümüzde kurumsal yatırımcıların, ‘finansal olmayan’ bilgilerin uzun vadede finansal hale geldiğinin ve finansal değer yarattığının daha farkında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Yatırımcılar, şirketlerin hem riskleri hem de fırsatları ile olan ilişkilerini anlamak için finansal olmayan bilgilerin arkasındaki bağlantıyı araştırmak, anlamak durumundalar. Yatırımcıların bu tür bilgiyi entegre raporlarda bulabiliyor olması, kurumların bu raporlama yaklaşımını benimsemelerinde en önemli motivasyon olarak karşımıza çıkıyor. Entegre düşünceye dayanan bu raporlama, şirketlere kendi değer yaratma hikâyelerini, stratejilerini anlatma olanağı sağlıyor. Sadece tarihsel veriler değil geleceğe yönelik bilgiler de rapor ediliyor. Bugün mevcut hissedarı düşünerek beklentilerini karşılamak üzere kısa vadeli getirilere odaklanan kurumlar ve piyasalar gelecekteki yatırım fırsatlarını ve yatırımcıları kaybediyor.”

FARKLI BAKIŞ AÇILARI ANLATILDI

Gong töreninin ardından başlayan panellerde kurumsal raporlama diyaloğu, raporlamanın geleceği ve yatırımcı beklentileri tartışılırken, konunun değişik taraflarını temsil eden konuşmacılarla, düzenleyici, yatırımcı ve paydaş bakış açılarına yer verildi.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Prof. Judge Mervyn King entegre raporlamanın dünyadaki gelişimi hakkında bilgi verdi. King, “Kurumsal raporlamanın geleceğini düşündüğümüzde, raporlamanın çerçevesini oluşturan kuruluşlar rekabetten ziyade iş birliğine odaklanmalılar” şeklinde konuştu.

Finansal Raporlama Konseyi, Kurumsal Raporlama Projesinin Geleceği Danışma Grubu Başkanı ve IIRC Önceki Dönem CEO’su Paul Druckman, Kurumsal Raporlama Diyaloğu ve Raporlamanın Geleceği başlıklı paneldeki konuşmasında, “Yatırımcıları ve şirketleri de kapsayan sermaye piyasası katılımcıları, ekonomi, toplum ve paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratmakla sorumlular. Hâlihazırda bunu nasıl yapacaklarını anlamak için çaba gösteriyorlar“ ifadelerine yer verdi.