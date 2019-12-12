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BKM: Ödeme kartları güncel uluslararası standartlarla korunuyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Türkiye'de tüm ödeme kartlarının, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı "güncel uluslararası standartlarla" korunduğunu açıkladı.

BKM: Ödeme kartları güncel uluslararası standartlarla korunuyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Türkiye'de tüm ödeme kartlarının, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı "güncel uluslararası standartlarla" korunduğunu açıkladı.

12 Aralık 2019 Perşembe 14:37
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BKM: Ödeme kartları güncel uluslararası standartlarla korunuyor

İSTANBUL - BKM'den yapılan açıklmamada, "Basına yansıyan, Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

"Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir.

"Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

"Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye www.bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Kart MerkeziÖdeme Kartları Güncel Uluslararası Standartlarla Korunuyor
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