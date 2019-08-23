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Bitcoin’in güvenirliliği riskli

Sanal para birimi Bitcoin’in ne kadar güvenilir olduğu önemli araştırma konularından biri haline geldi. Bitcoin’in güvenirliğinin riskli olduğunu belirten Finans Uzmanı Hakan Yıldırım, “Ülkeler Bitcoin sistemini iyi bir şekilde denetleseler dahi sistemin arka planında legal bir kurumun olmayışı bireysel yatırımcıların yatırımlarını garanti altına almakta pek de yararlı olmayacaktır” dedi.

Bitcoin’in güvenirliliği riskli

Sanal para birimi Bitcoin’in ne kadar güvenilir olduğu önemli araştırma konularından biri haline geldi. Bitcoin’in güvenirliğinin riskli olduğunu belirten Finans Uzmanı Hakan Yıldırım, “Ülkeler Bitcoin sistemini iyi bir şekilde denetleseler dahi sistemin arka planında legal bir kurumun olmayışı bireysel yatırımcıların yatırımlarını garanti altına almakta pek de yararlı olmayacaktır” dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:18
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Bitcoin’in güvenirliliği riskli

İSTANBUL - Bitcoin, artan taleple birlikte her geçen gün birçok ülkede daha da yaygın hale gelip değer kazanan bir sanal para birimi haline geldi. Dolar, sterlin ve euro gibi para birimlerine rakip olmanın yanı sıra yüz yıllardır vazgeçilmez yatırım aracı olan altına karşı da alternatif olmuş durumda. O kadar ki dolaşımda olan Bitcoin sayısı 17 milyon 891 düzeyinde.

Bitcoin’in ne kadar güvenilir olduğunun önemli araştırma konularından biri haline geldiğini ifade eden Finans Uzmanı Hakan Yıldırım, “Bireysel yatırımcıların maruz kalabileceği en büyük risk Bitcoin’in belirli bir merkez bankası garantörlüğünde piyasaya sunulmaması ve dolayısıyla bir muhatabın olmadığıdır. Her ülke kendi merkez bankası vasıtasıyla parasını basarken, Bitcoin için bu durum geçerli değildir” diye konuştu. 

“Birçok kaynakta Bitcoin yatırımlarının karşılaşabileceği riskten bahsedilmektedir. Ancak buradaki risk kavramı Bitcoin’e yapılan yatırım sonucunda ‘ya Bitcoin fiyatı düşerse?’ sorusuna yöneliktir” ifadelerini kullanan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yıldırım şunları kaydetti:

“Yani yatırımcının anaparasında kayıpların olma ihtimaline cevap aramaktadır. Ancak asıl risk yatırım aracı olarak Bitcoin’in güvenilirliğidir. Yani yatırımcılar için en büyük risk alım ve satım yaptıkları panele giriş yaptıklarında sayfaya ulaşılamıyor ibaresi görebilme ihtimalidir. Yatırımcılar böyle bir durumla karşılaştıklarında herhangi bir resmi kuruma başvuramayacakları gibi devlet tarafından da güvence altına alınmayan yatırımlarını kaybetmiş olacaklardır.”

BAZI ÜLKELERDE YASAKLANDI

Diğer yandan yasadışı faaliyetlerde bulunan kartellerin finansal aktivitelerini Bitcoin sistemi üzerinden gerçekleştirdiğini hatırlatan Hakan Yıldırım, “Bu durum bazı gelişmekte olan ülkeleri zor duruma sokmuş ve ülkeler açısından da büyük bir risk haline gelmiştir. Dolayısıyla bazı ülkeler Bitcoin sisteminin illegal aktivitelerin finansal kanadına engel olmak adına Bitcoin sistemi yasaklamışlardır. Bu ülkeler, Bolivya, Bangladeş, Cezayir, Çin, Ekvator, Endonezya, Kamboçya, Nepal, Pakistan ve İzlanda gibi ülkelerdir” ifadelerini kullandı. 

Sonuç itibariyle Bitcoin’in yatırımcılar ve ülkeler açısından riskli bir yatırım aracı olabileceğini belirten Yıldırım, “Ülkeler Bitcoin sistemini iyi bir şekilde denetleseler dahi sistemin arka planında legal bir kurumun olmayışı bireysel yatırımcıların yatırımlarını garanti altına almakta pekte yararlı olmayacaktır. Diğer yandan hükümetler açısından yasa dışı faaliyetlerin finansal kanadını kontrol etmek pekte mümkün gözükmemektedir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanal Para Birimi BitcoinFinans Uzmanı Hakan Yıldırım
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