Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

İSTANBUL - Fiyat dalgalanmaları ve kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılarla gündemden düşmeyen Bitcoin’in aşırı elektrik tüketimi de birçok kişi tarafından eleştiri konusu oluyor. Bu noktada Cambridge Üniversitesi tarafından kripto para birimleri ağının kullandığı elektriği belirleyen ve diğer kurumların elektrik kullanımıyla karşılaştıran yeni bir araştırma yapıldı.

Araştırma Bitcoin’in yılda saat başına 61.76 terawatt elektrik kullandığını ve bu rakamla çoğu ülkeyi geride bıraktığını ortaya koydu. Çalışmada ayrıca Bitcoin’in bir ülke olsaydı, dünyada en çok enerji talebine sahip olan 41’inci ülke olacağı bildirildi. 2019 yılında Bitcoin’in İsviçre'den daha fazla elektrik tüketeceği de öngörüler arasında yer aldı. Çekya’da yıllık saat başına 62.34 terawatt elektrik kullanılırken, İsviçre’de ise saat başına 58.46 terawatt olduğu ifade edildi.

MERKEZ BANKALARI YÜZLERCE KATINI TÜKETİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomist Erkan Öz, “Bitcoin’i enerji harcaması ile gündeme getiriyorsak, muadili olan sistemlerin ne kadar enerji, daha ötesinde ne kadar kaynak harcadığına bakmak gerekir. Bitcoin adeta otomatik küresel bir Merkez Bankası gibi çalışmaktadır. Tüm merkez bankaları gibi para üretir ve bu paranın nasıl üretileceğine dair bir para politikası ortaya koyar. Bitcoin muadili olan Merkez Bankaları ne kadar enerji tüketmektedir? Bunu da ölçmek gerekir. Sadece Amerikan Merkez Bankası’nı (FED) düşünsek, FED’in en az 12 şubesi, bu şubelere ait binalar, araziler vs. vardır. Bitcoin bina arazi vs. çok kıymetli kaynakları kullanmaz. Ayrıca FED bünyesinde binlerce insan çalışır. Bu insanların ücretleri, yiyecek, giyim, barınma vs bir dolu temel ihtiyacını da hesaba katmak gerekir. Bitcoin ise otomatik bir bilgisayar programıdır ve bünyesinde bir tek insan bile çalıştırmaz. FED dışında da dünyada yüzlerce Merkez Bankası bulunur. Yani kullanılan bina, arazi ve insan kaynaklarını hesaplarken yüzlerce katını hesaplamak gerekir” dedi.

“BİTCOİN DAHA AZ DOĞAL KAYNAK HARCIYOR”

“Bitcoin ayrıca çok ucuza büyük miktarlarda değerleri, sınır ötesi taşıyabilmek gibi bankaların ve uluslararası ödeme şirketlerinin bir çok işlevini de yerine getirir ki, bu durumda Bitcoin’in harcadığı enerjiyi binlerce banka ve firmanın harcadıkları enerji, bina, arazi, doğal kaynaklar ve insan kaynağı ile de kıyaslamak gerekir ifadesini kullanan Erkan Öz, “Dünya çapında yüz binlerce insanın çalıştığı, binlerce kuruluşun harcadığı kaynakların Bitcoin’den çok daha fazla olacağı aşikardır. Bitcoin muadillerine göre hem daha verimli, hem de daha az doğal kaynak harcayan bir sistemdir” değerlendirmesinde bulundu.

OPERASYONLAR İZLANDA’YA TAŞINIYOR

Öte yandan bazı Bitcoin madencileri enerji masaflarının daha düşük olması sebebiyle operasyonlarını İzlanda’ya taşıyor. Madencilerin İzlanda’yı tercih etmesinin sebebi ise makul fiyatlı jeotermal enerji sağlanmasının yanı sıra İzlanda’nın soğuk bir ülke olması ve bu nedenle çalıştırılan yüksek sayıda bilgisayarı soğutmak için ayrıca maliyet oluşmaması.