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Bitcoin'de yeni zirve 56,425.22 dolar

56,425.22 dolarlık yeni zirveyi görürken, toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 50.58 milyar dolar ile trilyon dolar sınırını aştı; böylece, Bitcoin trilyon dolarlık varlıklar arasına katıldı

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:59
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Bitcoin'de yeni zirve 56,425.22 dolar

İstanbul, (DHA)

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 56,425.22 dolaryık yeni zirveyi görürken, toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 50.58 milyar dolar ile trilyon dolar sınırını aştı; böylece, Bitcoin trilyon dolarlık varlıklar arasına katıldı.

Cointelegraph'ın haberine göre, halen 70,000 Bitcoin'e sahip olan MicroStrategy, bu hafta özellikle varlıklarını daha da artırmak için 900 milyon dolar alım yapacağını doğruladı ve yaklaşık 7 trilyon dolar ile dünyanın en büyük varlık yöneticisi olarak gösterilen BlackRock da, Bitcoin yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test ettikten sonra, gelen kar satışlarıyla hafif geri çekilerek, 51,000 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Cuma günü yeniden yükselişe geçti. Son 24 saat içinde 51,669.71 ve 56,425.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8.68 artışla 55,819.62 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 17.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 88 milyar dolarlık artışla 952 milyar dolardan, 1 trilyon 39.37 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 146 milyar dolar artışla 1 trilyon 574.74 milyar dolardan, 1 trilyon 721.6 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 13 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.

Toplam 8,528 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,269 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise, 142 milyar dolardan 173 milyar dolara yükseldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitcoinZirveDolarPiyasaönce Vatan
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