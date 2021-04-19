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Bitcoin'de yastık altı dönemi; yüzde 78'i tutuluyor 

Yastık altı dönemi şimdi de Bitcoin’de (BTC) başladığını söyleyen Özgür Serkan Uslu,  “Yatırımcılar tamamen uzun vadeli saklama yoluna gidiyor ve erişilebilen BTC sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon BTC’nin yani yüzde 78'inin yastık altında tutulduğunu gösteriyor" dedi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:17
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Bitcoin'de yastık altı dönemi; yüzde 78'i tutuluyor 

Kripto paralara olan ilgi tüm dünyada her geçen gün daha da arttığını söyleyen yerli kripto para borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu, “En yaygın kullanılan kripto paraların başında ise şüphesiz Bitcoin (BTC) geliyor. Özellikle 2021’in ilk aylarından bu yana kaydettiği yükselişle gözleri üzerine çeken Bitcoin, toplam piyasa hacmini 1 trilyon doların üstüne çıkardı. Bu yükseliş seyrinin altında ise likiditeyi azaltan ciddi bir yastık altı etkisi olduğuna işaret ediliyor. Glassnode tarafından yapılan piyasa analizlerine göre, dolaşımdaki 18,7 milyon BTC’nin yüzde 78’inin erişilebilir olmadığı görülüyor. Buna göre toplamda 14,5 milyon BTC yastık altında dururken, yalnızca 4,2 milyon bitcoin işlem görüyor” diye konuştu. 

1 YILDA 1 MILYON BITCOIN YASTIK ALTINA GİTTİ

Yatırımcıların saklama yoluna gittığını belirten Uslu, "Erişilebilen Bitcoin sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon bitcoinin yastık altına gittiğini gösteriyor. Bu durumu pandeminin yarattığı tereddüt diye okumak mümkün. Ekosisteme finansal okuryazarlığa sahip yatırımcılar kazandırmayı misyon edinen ve soğuk cüzdan sunan kripto para borsalarının da payı büyük. Bitcoin değer kazandıkça, yatırımcıların sahip oldukları varlıkları depolamak için güvenli liman arayışına daha fazla gireceği aşikar” ifadelereini kullandı. 

“KURUMSAL YATIRIMCILARIN ETKISI BÜYÜK”

Kurumsal firmaların blok zincir teknolojisine ve kripto paralara yaptığı yatırım ve güven endeksi giderek arttığını belirten Uslu, “Bitcoin'i enflasyona karşı bir koruma olarak görmek için birçok teknik neden bulunmasından dolayı şirket rezervinde bitcoin bulundurmanın çok yakında bir standart haline gelecek. Paritex Bilişim Teknolojileri A.Ş olarak kurumsal yatırımcıların kripto paraya yaptıkları yatırımda küresel olarak aracı rol üstlenmekte ve yatırımların güvenliği için teknolojik alt yapı hizmeti sunmaktayız.  Analistler,  kurumsal yatırımcıların aynı hızda BTC satın almayı sürdürmesi halinde daha fazla arz darlığı yaşanabileceğini öngörüyor.  İlk olarak BTC, dolaşımda olan sınırlı bir arza sahip ve bu bakımdan altının değer saklama aracı olmasını taklit ediyor. Dahası, Bitcoin arzını madencilik yoluyla artırmanın herhangi bir yolu bulunmuyor. Büyük kurumsal yatırımcılar ise yüklü miktarda BTC satın alıp soğuk cüzdanlara taşıyarak dolaşımda olan arzı daha da azaltıyor” dedi.

“MEVDUATIN YÜZDE 95’I SOĞUK CÜZDANLARDA”

Yerli bir kripto para borsası olarak dünyanın her yerinden 200 binden fazla kullanıcının güvenini kazanmayı başardıklarını söyleyen Uslu sözlerini şöyle devam etti:

 “Paritex olarak 10 farklı kripto para ve 17 işlem çifti sunuyor, yatırımcıların güvenli ve hızlı işlemler yapabilmesine olanak tanıyoruz. Mevduatların yüzde 95'ini farklı coğrafyalara yayılmış çevrimdışı soğuk cüzdanlarda saklıyoruz. Ayrıca kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak için her hesabı, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile koruma altına alıyoruz. Kripto para alanında deneyimli iş ortaklarımızla birlikte borsalarımızda düzenli olarak güvenlik denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede altyapımıza yapılan saldırıları da aktif olarak önlüyoruz. Banka seviyesi güvenlik önlemleri ile donattığımız yeni mobil uygulamamızı android ve IOS platformlarında kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. Bitcoin ve alt coinlere yatırım yapmanın en güvenilir ve kolay yolunu kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto ParaParaÖzgür Serkan Uslu
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